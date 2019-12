Presentació Premis Adquisició Mislata 2019

Print This Post

Mislata presenta una nova edició dels Premis Adquisició 2019 en el Centre Cultural Carmen Alborch

Uns Premis que l’actual equip de Govern de Mislata amb Carlos Bielsa recupera per posar en valor la cultura de la ciutat

Alba Braza, parla de la magnífica exposició amb la il·lusió del primer dia i que en aquest any es podria resumir en un conjunt d’obres inclusiu i provocadores

Com bé es denominen els Premis l’Ajuntament adquireix aquestes obres de caràcter nacional i internacional

L’exposició es podrà gaudir fins al 31 de Gener de 16h a 21h de la nit