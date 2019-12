Presentació Un Mar sense Plàstic

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ribó també vol un Mar sense Plàstics

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presentat este matí la iniciativa «València, Ciutat Lliure de Residus Plàstics», un pla de ciutat sostenible, inclusiva i innovadora amb polítiques públiques alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca l’Agenda 2030. Ribó, acompanyat d’altres membres de l’equip de govern, ha participat este dilluns en la conferència «Oceans de plàstic», que ha oferit l’ambientalista i impulsora de la Fundació Plastic Oceans, Jo Ruxton

L’auditori Mar Roig de l’Oceanogràfic ha acollit esta iniciativa, que organitza l’empresa Aigües de València, i que coincidix amb la celebració a Madrid de la Cimera Mundial del Clima, que reunix estos dies organismes i mandataris internacionals per a establir les bases d’una nova estratègia enfront del canvi climàtic.

A Més els assitents han gaudit de la conferència de Jo Ruxton, autora del documental «A Plastic Ocean», que mostra, tal com ha destacat Joan Ribó, els símptomes «d’un planeta malalt què necessita com a medicina prendre mesures col·lectives urgents, com les que ja està reclamant la ciutadania, impulsada pels més joves que temen el món que heretaran»