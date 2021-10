Presentat el PUAM de l’Ajuntament de Massamagrell en vistes a complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030

Connect on Linked in

En la vesprada d’ahir es van formar tallers amb els grups polítics i associacions, i aquest matí ho han fet tècnics municipals

També s’ha llançat una enquesta a la població per a definir futures actuacions

El Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) serà el full de ruta de l’Ajuntament de Massamagrell per a poder complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 (ODS).

L’Ajuntament està desenvolupant un procés participatiu per a consensuar els elements fonamentals del desenvolupament futur de la població de Massamagrell en relació amb els ODS. Per a obtindre aquesta informació de la ciutadania entorn de les seues preferències, s’estan realitzant diferents enquestes que s’han llançat per a definir les actuacions del futur.

S’està recopilant informació referent a les preferències socials del desenvolupament urbà que vol la ciutadania de Massamagrell. Per a això s’han establit diferents tallers.

En la vesprada d’ahir es van realitzar tallers amb els diferents grups polítics representats a l’Ajuntament i amb associacions, i aquest matí han sigut els tècnics municipals els que han participat en aquests. Es tracta de taules de treball en les quals es presenten propostes seguint les línies dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Segons Paco Gómez, alcalde de Massamagrell: “Des del nostre Ajuntament continuem obrint processos participatius en els quals cap tothom. Que el nostre poble seguisca un desenvolupament sostenible és crucial per al nostre futur, i per això és necessari que continuem remant tots a l’una amb una ciutadania implicada”.

Per part seua, la regidora d’Urbanisme, Raquel Gómez, ha afegit que “continuarem treballant per a complir amb els objectius de l’Agenda 2030, i per a això és important comptar amb la col·laboració d’associacions, experts, grups polítics i de tota la ciutadania en general. Així que considerem que el PUAM és una gran oportunitat que no podem deixar escapar”.