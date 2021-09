Connect on Linked in

Presenten mocions a Xirivella, Alaquàs i Aldaia en defensa del dret a una mobilitat sostenible i segura per als seus 100.000 habitants

Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat i el Dia Europeu sense Cotxes, els cercles de Podem de Xirivella, Alaquàs i Aldaia s’han coordinat per a presentar una moció, que serà debatuda en el ple ordinari dels seus respectius ajuntaments. Reclamen a les autoritats competents mesures concretes i d’urgència que permeten als habitants de les seues localitats desplaçar-se a València amb bicicleta o patinet de manera eficaç i segura.

Karin Jansen, portaveu de Xirivella, recorda que “més de 50 anys després de la construcció del Pla Sud els nostres municipis segueixen tenint com a única via d’accés a València el pont de l’A3, restringit ara a ús exclusiu de vianants, i l’Avinguda del Cid, on després d’anys de promeses incomplides seguim sense un carril bici segregat del trànsit motoritzat”

Mar Blanch, regidora d’Alaquàs, assegura que “en un context d’emergència climàtica com el que vivim els poders públics han de fer costat als qui opten per desplaçar-se de manera sostenible procurant-los infraestructures amb itineraris eficaços i segurs”

El portaveu del cercle d’Aldaia, Ivhan Gavilan, considera “indispensable promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu, especialment en municipis com els nostres, afectats per serveis de transport públic cars i deficients, com el bus i la línia de tren C3” En el text de la moció diuen mostrar-se convençuts que la mobilitat sostenible ha de respondre a una estratègia conjunta entre totes les administracions. Per això demanen al Ministeri de Transports que execute un carril bici segregat en el pont de Xirivella (A3); a la Conselleria de Política Territorial, una via alternativa com la construïda recentment entre el barri de la Torre i el de Sant Marcel·lí; i finalment, reclamen a l’Ajuntament de València que execute el tram de carril bici entre Xirivella i l’Hospital General que, segons denuncien, els venen prometent públicament des de l’any 2016 sense que hui dia s’haja realitzat ni tan sols la redacció del projecte.