Prevenció d’Incendis presenta una ferramenta per a anticipar-se al comportament del foc

Mollà destaca l’actualització del ‘Mapa de Combustibles Forestals de la Comunitat’ per a “incorporar les últimes tecnologies i ajustar-se de manera precisa a la vegetació del nostre territori”





La Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals, dependent de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha presentat el nou ‘Mapa de Models de Combustible de la Comunitat Valenciana”.



La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha destacat que l’actualització de la cartografia de models combustibles forestals de la Comunitat Valenciana “incorpora les últimes tecnologies i s’ajusta de manera precisa a la vegetació del nostre territori”, durant el transcurs de l’acte de presentació d’aquesta nova ferramenta d’anticipació del comportament del foc davant un incendi forestal.



“Davant la situació de canvi climàtic en la qual ens trobem, la prevenció dels incendis forestals resulta de vital importància, per aquest motiu és imprescindible conéixer la realitat del món rural i forestal, els processos naturals i de manera molt especial les característiques estructurals del mateix territori forestal”, ha assenyalat Mollà.



El procés de propagació d’un incendi s’inicia quan el foc s’estén des d’un focus inicial cap a aquells combustibles pròxims que en escalfar-se poden cremar. A més, la propagació depén en gran manera de les condicions meteorològiques, vent i temperatura principalment, de la topografia del lloc i de la vegetació present en el territori.



Els models de combustible forestal són estructures de la vegetació tipus a les quals se’ls pressuposen un comportament conegut i parametritzat enfront del foc, ja que permeten predir, entre altres paràmetres, la velocitat de propagació i la longitud de la flama.



Mireia Mollà ha explicat que davant tots aquests factors “es fa necessari anticipar-se i ser capaços de predir el comportament i propagació d’un incendi forestal, i per a això és fonamental el Mapa de Models de Combustibles que hui presentem”.



Combustible forestal



Els models de combustible vegetal es classifiquen en grups com ara; pastures, matolls, restes d’arbratge, etc. Amb l’objectiu de modernitzar i actualitzar la cartografia dels models que existeixen en la Comunitat Valenciana, la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals va iniciar en 2018 un estudi més exhaustiu aprofitant l’ús de noves tecnologies, recopilant la variabilitat de les estructures de vegetació presents en el nostre territori i augmentant la seua precisió i detall.



Aquest estudi ha donat com a resultat final el nou Mapa de Models de Combustibles de la Comunitat Valenciana, en el qual es representen 18 models diferents de combustible.



A més, s’ha desenvolupat una metodologia que permetrà la seua actualització periòdica, basada en l’evolució de la vegetació natural i a la incorporació de nova informació provinent d’imatges de satèl·lit i de sensors làser.



Mireia Mollà ha destacat que aquesta nova informació suposarà un recurs molt valuós “tant a l’hora de prendre decisions en matèria de prevenció d’incendis forestals, com per a la mateixa gestió forestal, peça clau i complementària per a dur a terme aquesta prevenció”.



RFOCS



Durant la jornada s’ha presentat, així mateix, la nova aplicació ‘Registre d’Incendis Forestals'(RFOCS), que permetrà centralitzar en una única aplicació informàtica tota la informació relativa als incendis forestals que tenen lloc en el territori de la Comunitat, des de la seua detecció fins a l’anàlisi estadística.



L’aplicació, desenvolupada per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), inclou detalls com el punt d’inici, els mitjans utilitzats, la superfície afectada i les pèrdues, així com la recerca de les causes de l’incendi que realitzen els agents del Grup Operatiu de Recerca d’Incendis Forestals (GOIIF).



Mollà ha explicat que, amb la nova aplicació, la Conselleria “millora l’eficiència en la gestió d’incendis forestals, ja que abandona l’ús del paper i dóna pas a únic registre electrònic que arreplega totes les dades i evoluciona en temps real”. A més, la recerca de les causes queda vinculada a la resta de la informació de l’incendi i des del principi es millora l’explotació de les dades estadístiques.



És important recordar que la Comunitat Valenciana ha tancat l’any 2019 com el menor en nombre d’incendis dels últims 33 anys, corresponents a la sèrie històrica 1986-2019. Una xifra rècord que, en superfície cremada, baixa de les 1.000 hectàrees i es col·loca com l’any amb millors dades de la dècada.