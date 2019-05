Previsions metereològiques per a les pròximes hores…

Connect on Linked in

Un total de 13 produccions dels Estats Units, Espanya, l’Argentina, Suïssa, França i el Canadà competiran aquesta edició

– Representants d’alguns dels festivals i plataformes digitals més importants del món formen el jurat i donaran xarrades per a creadors

El festival organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, Cinema Jove, compta en aquesta edició amb la secció oficial de websèries, en la qual participen 13 produccions dels Estats Units, Espanya, l’Argentina, Suïssa, França i el Canadà, i ponents de primera línia en aquest gènere. Cinema Jove destaca aquest genere pel seu paper precursor en el canvi social de consum audiovisual.

“En els començaments eren sèries que podies portar a la butxaca i consumir quan volgueres, amb capítols curts que oscil·laven entre els 8 i els 15 minuts. Les websèries van ser, en el seu moment, un punt de partida perfecte i necessari per al ‘boom’ de la ficció seriada”, argumenta la responsable d’aquesta secció en el Festival Internacional de Cinema de València, María Albiñana.

Enguany predomina la comèdia entre la selecció. És el cas de la suïssa ‘BIP’, de Vincent Bossel, sobre el ‘hobby’ d’una caixera que molts hem compartit: el d’observar i imaginar la vida dels altres. La sèrie serà estrena a Espanya, com també la nord-americana ‘America’, de Jonathan Avigdori, sobre un grup d’immigrants darrere del somni americà.

També despertaran les rialles la farsa britànica ‘Dreaming Whilst Black’, en què es fa una analogia del que suposa a les minories racials i de gènere fer-se camí en la indústria del cinema, i l’eròtica russa ‘In Bed’, de Shota Gamisonia, en la qual s’explora el sexe esgotador, l’amor emotiu, la soledat i la promiscuïtat dels seus personatges.

Hi ha propostes còmiques seleccionades en festivals de prestigi, com la nord-americana ‘SusaneLand’, d’Andrew Olen, presentada en Sundance, i on es mostren diferents instants de l’estrafolària vida d’una jove, o l’argentina ‘Noche de amor’, de Pedro Levati, estrenada en Canneseries enguany, i en la qual es detallen els preparatius per a la boda de la filla rebel, feminista i liberal d’una família tradicionalista.

Des d’Espanya hi ha dos projectes que provocaran la carcallada. Un és la websèrie de més èxit d’Atresmedia, ‘Gente hablando’, d’Álvaro Carmona, en la qual es tracten temes universals a través de converses entre personatges interpretats per, entre d’altres, Manuel Burque, Verónica Echegui i Rosario Pardo. L’altra és l’originalíssima i trencadora ‘Barbitúrica Burlesque’, de Borja Segarra Bueno i Marta Romero, sobre una massatgista del Raval de Barcelona que no dubta a oferir altres serveis als seus clients habituals.

Documental, ciència-ficció, suspens i drama

En el terreny de la no-ficció, s’ha programat el documental seriat ‘Kynnstlah. A series of portraits’, de Joel Fendelman i Sandra Bertalanffy, en què es descobreixen artistes visuals i escènics en el seu propi espai de treball. Les entrevistes a càmera s’enriqueixen amb una exploració visual dels seus processos creatius.

Finalment, també hi ha lloc per als amants del cinema de gènere. Hi ha una producció argentina de suspens, ‘M’, de Javi Devitt, sobre la presència d’una cosa sobrenatural en un bosc de la Patagònia, i dos títols de ciència-ficció: la nord-americana ‘The Well’, d’Adam Wheeler, sobre un experiment governamental secret, i l’anglesa ‘The Grade’, de Joseph Simmons, sobre una escola privada fora del que és convencional.

Aquest títol serà una estrena exclusiva a Espanya, de la mateixa manera que el drama canadenc ‘Vieux Jeu’, de Quentin Fabiani, sobre un vell propietari d’una pista de birles que vol retirar-se i vendre el seu negoci després de 50 anys.

Un jurat internacional

El jurat que decidirà la sort en el palmarés de les produccions seleccionades està integrat pel vicepresident de Warner Bros. Digital, Lance Sloane, la fundadora i directora de Berlin Webfest, Meredith Burkholder, i el cap de desenvolupament de la productora russoamericana Bazelevs, Maria Zatulovskaya. La seua empresa ha produït les pel·lícules ‘Searching’, estrenada en Sundance 2018, i ‘Unfriended: Dark Web’, presentada en South by Southwest en 2018.

Bazelevs ha desenvolupat tota una nova forma de narrativa audiovisual, perquè les seues propostes estan relatades a través de pantalles d’ordinador. Així succeeix també amb el seu ‘thriller’ de terror ‘Profile’, que es projectarà en Cinema Jove en exclusiva a Espanya.

La pel·lícula es basa en el llibre ‘In the Skin’, de la periodista francesa Anna Erelle, al voltant de la seua investigació sobre el reclutament de dones joves per part d’ISIS. La proposta, dirigida per Timur Bekmambetov, està gravada per complet i de manera convincent com si es tractara de la pantalla d’un ordinador, amb converses dels protagonistes a través de Facebook, FaceTime i Skype. Va obtindre el premi del públic tant en la secció Panorama de la Berlinale 2018 com en South by Southwest.

Taules redones i càpsules informatives

“Cada any, més creadors, productors i directors d’altres festivals miren amb il·lusió la secció de websèries de Cinema Jove. Som un referent per a altres certàmens i hem aconseguit convertir-nos en un dels més prestigiosos de l’àmbit internacional”, opina Albiñana.

L’evolució de la secció ha anat de la mà dels creadors que es tracten d’impulsar, ajudar i promoure fent tallers, càpsules formatives i taules redones durant els dies del festival.

Així, després de guanyar diversos premis en Cinema Jove, la producció francesa ‘Osmosis’ ha pegat el bot a Netflix, on està protagonitzant un gran èxit d’audiència, mentre que la producció espanyola ‘Dorien’, després del seu reeixit pas pel festival valencià l’edició passada, ha pegat el bot internacional a altres festivals, en què ha guanyat infinitat de premis.

La secció d’enguany compta també amb una previsió extensa de taules redones i càpsules informatives, col·loquis de mitja hora en què els especialistes ofereixen informació específica per a professionals. Al terme de la projecció es durà a terme una taula redona sobre la nova forma de ‘storytelling’ proposada des de Bazelevs, a càrrec de Maria Zatulovskaya.

La part formativa es completa amb una càpsula formativa a càrrec de les responsables del ‘podcast’ de PlazaRadio ‘Las entendidas’, que compartiran quins ingredients són clau perquè una websèrie desperte l’interés de plataformes com HBO i Netflix i passe a ser sèrie.

El diumenge 23 de juny s’ha convocat una taula fonamental per exhaustiva sobre el passat, present i futur del format. La fundadora i directora del festival Berlin Webfest, Meredith Burkholder. presentarà la seua guia completa sobre websèries. Per a documentar el llibre ha analitzat més de 6.000 sèries.

La jornada es completarà amb una càpsula formativa a càrrec dels responsables de la plataforma digital de ficció d’Atresmedia Flooxer.

La secció oficial de websèries en Cinema Jove aporta un àmbit de l’audiovisual de gaudi quasi exclusiu dels més joves. En paraules del director del festival, Carlos Madrid, “és un món amb regles pròpies, que incorpora cada vegada més espectadors i el valor del qual és equiparable moltes vegades al dels curts, perquè són primeres i segones obres dels seus creadors en què bolquen tot el seu potencial, amb altes dosis d’espontaneïtat i creativitat en un marc d’absoluta llibertat creativa, perquè en molts casos són propostes autoproduïdes”.

El Festival Internacional de Cinema de València – Cinema Jove està organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i està reconegut per la Federació Internacional de Productors de Films (FIAPF).