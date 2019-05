TornarLa Càtedra de l’IVAM ofereix una conferència de Servando Rocha

Print This Post

La conferència de l’escriptor, editor i activista es farà el divendres 17 de maig, a les 19.00 hores

L’entrada és lliure fins que es complete l’aforament a l’Auditori Carmen Alborch

L’escriptor, editor i activista cultural Servando Rocha imparteix aquest divendres, 17 de maig, a les 19.00 hores una conferència amb el títol ‘Una revolución enmascarada: máscaras, chamanes y visiones’, dins del cicle programat per la Càtedra d’Estudis Artístics de l’IVAM en col·laboració amb la Universitat de València UV, la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat Miguel Hernández d’Elx UMH, dirigida per Giulia Colaizzi i Marina Pastor.

Usant la màscara com a pretext, Servando Rocha connecta idees i conceptes fonamentals en el món actual com l’anonimat, el visible i l’invisible, la naturalesa del terror i les usurpacions, la multitud o la manera en què narrem la tradició de les causes perdudes, i fa un repàs a la cultura popular, la música, la literatura o el cinema.

En la seua conferència construeix una història del nostre temps contada a través de la canviant figura de l’emmascarat, aquest etern acompanyant dels nostres somnis i obsessions, pors i passions.

Servando Rocha participa, des de fa més de dues dècades, en diferents expressions radicals relatives a la creació artística i l’activisme polític. Les seues investigacions són una espècie de recorregut a través d’una història del subcultural i la violència en la cultura dominant. És especialista en moviments d’avantguarda i contracultura.

En la seua obra cobra una gran importància el significat d’història, memòria oral i historicisme. Actualitza el mateix concepte de ‘memòria històrica’ per a fer que els morts del passat es passegen pel present dels vius.

En els últims anys ha publicat nombroses obres, entre les quals destaquen ‘La facción caníbal. Historia del vandalismo ilustrado’; ‘Nada es verdad, todo está permitido. El día que Kurt Cobain conoció a William Burroughs’ o ‘El Ejército Negro. Un bestiario oculto de América’, entre altres. La seua última obra és la novel·la ‘La horda. Una revolución mágica’. Algunes de les seues obres han sigut publicades a França. Ha prologat autors com Alan Moore, Hakim Bey, Jon Savage, William S. Burroughs o Aleister Crowley.

La conferència està organitzada en el marc de la Càtedra d’Estudis Artístics, Segles XX/XXI, que sorgeix d’una col·laboració entre la Universitat de València UV, la Universitat Politècnica de València UPV, la Universitat Miguel Hernández d’Elx UMH, i l’IVAM. L’objectiu de la segona edició de la càtedra és la reflexió sobre la vida de les imatges tant en el món de l’art com en el de la vida social i imaginària.