‘Prietas las filas’ repassa a Carlet el franquisme com a règim polític i com a ideologia

L’exposició itinerant ‘Prietas las filas’ inicia el seu recorregut a Carlet i té com a objectiu mostrar una sèrie d’objectes de la vida quotidiana del franquisme.

Els protagonistes de l’exposició són els objectes que ens permeten analitzar l’omnipresència dels símbols i les consignes del règim franquista.

Amb esta exposició s’aborda el franquisme com a règim polític i com a ideologia, amb la intenció d’analitzar els seus mecanismes.

L’objectiu principal és oferir una visió didàctica i transversal de la cultura material del franquisme per a donar a conéixer, especialment a les generacions que ja han nascut en Democràcia, els mecanismes que va posar en marxa la dictadura per a reescriure la història del nostre passat més recent i per a legitimar-se.

L’exposició estarà oberta en la Casa de la Cultura de Carlet fins al 4 d’octubre.

‘Prietas las filas’, una mostra necessària per a conéixer el passat i marcar el present i el futur en llibertat.