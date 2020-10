Primer cap de setmana de cultura segura a l’Auditori de Paiporta

Print This Post

L’Auditori Municipal de Paiporta ha acollit aquest cap de setmana l’obra teatral ‘La Zanja’, de la companyia Titzina, i la pel·lícula de Santiago Segura ‘Padre no hay más que uno 2’

L’Auditori Municipal de Paiporta ha représ aquest cap de setmana la seua programació cultural amb sessió doble de cinema i una altra de teatre amb totes les mesures i garanties de seguretat sanitària enfront la Covid-19.

La població paiportina ha pogut gaudir de la pel·lícula de Santiago Segura ‘Padre no hay más que uno 2’ i l’obra de teatre ‘La zanja’, de la companyia Titzina, en un ambient segur. Aquest espai cultural ha obert al públic novament les seues portes amb un aforament reduït i el desplegament d’un dispositiu que inclou accés segur al recinte, amb entrades i eixides diferenciades tant a la sala d’actuacions com a l’edifici; punt de desinfecció de mans; acomodació del públic a les seues butaques, així com separació entre els diferents grups de persones assistents.

“La seguretat i la protecció de la població, també a la cultura, està al centre de les nostres prioritats. La cultura és segura; hem de continuar oferint alternatives d’oci a la nostra població, però sempre des de la responsabilitat i prioritzant el compliment amb la normativa en vigor enfront a la Covid”, ha matisat la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat.

Des de l’àrea de Cultura s’anima a la població paiportina a continuar gaudint dels espectacles i esdeveniments culturals, tant a l’Auditori com a altres espais. Aquest mateix cap de setmana continuarà la programació de l’Auditori amb propostes de cine i teatre emmarcades en les IV Jornades de Memòria Històrica de Paiporta: divendres 23 d’octubre, a les 22.30 hores, es projectarà ‘Mientras dure la guerra’, film d’Alejandro Amenábar guanyador de cinc premis Goya. Dissabte dia 24, a les 19 hores, serà el torn de l’anàlisi retrospectiu sobre la importància de l’ensenyament a la II República amb “Historia de una maestra”, de la companyia valenciana Các