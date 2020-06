Primera fase del Programa d’Ajuda Alimentària a les persones més desfavorides FEAD 2020

Print This Post

Creu Roja distribueix 1.230.681 quilos d’aliments a la Comunitat ValencianaCreu Roja manté el seu compromís amb les persones més vulnerables amb les quals ja treballava abans de la declaració de l’Estat d’Alarma pel COVID-19.



Aquest programa està cofinançat en un 85% pel Fons d’Ajuda Europea a les persones més desfavorides (FEAD) i en un 15% pel pressupost nacional.

El nombre de persones beneficiàries ascendeix a 69.975 a la Comunitat Valenciana, de les quals 41.600 corresponen a la província d’Alacant, 8.044 a la província de Castelló i 20.331 a la província de València.

Creu Roja Espanyola distribuirà 11.5 milions de quilos d’aliments a Espanya entre persones vulnerables dins de la primera fase del Programa 2020 d’Ajuda Alimentària, 1.230.681 quilos a la Comunitat Valenciana (652.876 quilos a Alacant, 162.335 quilos a Castelló i 415.470 quilos a la província de València). Aquest Programa, cofinançat en un 85% pel Fons d’Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD) i en un 15% pel pressupost nacional, inclou la distribució total de més de 88,4 milions de quilos d’aliments.



La distribució dels aliments la duen a terme Creu Roja Espanyola i la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), un 50% cada organització. Des dels centres d’emmagatzematge de les dues organitzacions es distribuirà a més de 5.600 organitzacions associades de repartiment, que els faran arribar a les persones més desfavorides, de manera que aquestes puguen preparar fàcilment un menjar complet per a una persona o per a una família amb diversos membres, inclosos bebés.

En aquesta primera fase del Programa d’Ajuda Alimentària, Creu Roja Espanyola treballarà a la Comunitat Valenciana amb 198 entitats de repartiment (89 a Alacant, 37 a Castelló i 72 a València) i, en total, repartirà aliments a més de 69.975 persones a la Comunitat Valenciana (41.600 a Alacant, 8.044 a Castelló, 20.331 a València).



Cal destacar que s’ha donat un increment del 20% de persones que sol·liciten aquesta ajuda alimentària, donada la situació d’emergència social i econòmica en la qual ens trobem per la pandèmia del COVID-19.

Els aliments són de caràcter bàsic, no peribles, de fàcil transport i emmagatzematge. La ‘cistella d’aliments’ d’enguany tindrà els següents productes: fesols cuits, pasta alimentosa macarró, macedònia de verdures en conserva, fruita en conserva, tonyina i sardines en conserves, conserva de porc (magre), batuts de xocolate, arròs blanc, llet UHT, tomaca fregida, galetes, potets infantils de fruita i de pollastre, i oli d’oliva.



Desenvolupament del programa FEAD durant l’estat d’alarma

El passat 21 de maig va concloure la 3a fase del programa d’ajuda alimentària 2019, fase que es va desenvolupar en ple estat d’alarma per l’emergència sanitària COVID-19. Per aquest motiu, Creu Roja va haver d’adaptar els repartiments a les persones beneficiàries i posar en marxa en tots els seus centres les mesures de seguretat i higiene comunicades pel Ministeri de Sanitat.

Les Organitzacions de Repartiment (OAR) han tingut diferents dificultats per a fer arribar els aliments a les persones beneficiàries. Entre els principals problemes cal destacar que els membres de les organitzacions pertanyen principalment al col·lectiu de risc de les persones majors, no disposaven d’equips EPI, ni tenien possibilitats per a dur a terme els repartiments assegurant les mesures de seguretat i higiene.

Aproximadament el 38% de les Organitzacions de repartiment tenien dificultats per a repartir els aliments de la 3a fase del programa FEAD.

Davant aquesta situació, Creu Roja, a petició del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), va desenvolupar un Pla de suport per a totes les Organitzacions que no podien assumir aquests repartiments i se’ls va donar suport tant en els aspectes relacionats amb la logística, el transport, la preparació de lots d’aliments i el repartiment en els domicilis de les persones beneficiàries.



La principal novetat sens dubte d’aquest Pla ha sigut l’adaptació dels lliuraments ja que, majoritàriament s’han realitzat en els domicilis de les persones beneficiàries, principalment per la situació en confinament en la qual ens trobàvem per l’estat d’alarma.