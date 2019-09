Primera presa de contacte positiva entre el nou govern i l’Associació de Polígons Industrials de Paiporta

Connect on Linked in

La regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Beatriz Jiménez, informa sobre l’estat de la inversió de 451.000 euros per als tres parcs empresarials paiportins, que es licitarà en breu

La regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Beatriz Jiménez, i una representació de l’Associació de Polígons Industrials de Paiporta (APIP), s’han reunit aquesta setmana en una primera presa de contacte entre el nou consistori i l’entitat que agrupa l’empresariat industrial i de serveis local. La trobada, a la que també ha assistit la presidenta d’APIP, Verónica Bosch, s’ha celebrat en un ambient de cordialitat. La responsable municipal d’economia ha informat els empresaris i empresàries sobre l’estat de la inversió de 451.000 aconseguida per l’Ajuntament a través d’una subvenció de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).



L’empresariat dels polígons ha agraït l’interés que va prendre l’Ajuntament en presentar-se a la segona convocatòria de les ajudes, i s’ha mostrat esperançada en les millores que contempla el projecte quant a mobilitat, amb la construcció de carrils bici, enllumenat, amb el canvi de fanals; entorn, amb la millora de les zones verdes; i seguretat, ja que la iniciativa contempla la instal·lació d’un sistema de videovigilància coordinat amb la Policia Local.



“Aquest projecte actualitza l’estat dels polígons de Paiporta a les necessitats bàsiques dels parcs empresarials del Segle XXI”, ha explicat la regidora, Beatriz Jiménez, qui ha afegit que “el compromís de l’actual equip de govern amb la millora en el desenvolupament dels polígons és total”. Entre les mesures que posarà en marxa l’Ajuntament es troba també la urbanització del sector UE-12 del polígon La Pasqualeta, paralitzada des dels anys de la crisi econòmica, i que suposarà la finalització d’aquesta àrea industrial i la connexió amb el carrer Jaume I. El consistori urbanitzarà 76.656 metres quadrats que inclouen una zona verda de 7.000 metres.



Quan a l’estat d’execució de la inversió de 451.000 euros, Jiménez ha informat que actualment el projecte ja compta amb tots els informes tècnics necessaris i ha passat al departament de contractació per a que es complete el plec administratiu i es trega a licitació pública. En pocs mesos començaran a executar-se les primeres actuacions.

A més, en la trobada amb APIP, la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç ha expressat la seua voluntat d’ampliar les jornades sobre empreneduria que es porten a terme cada any amb la col·laboració d’aquesta entitat, “amb la intenció que siguen una ferramenta útil per a una formació i capacitació completa dels i les joves emprenedores de Paiporta”.



Per últim, APIP ha traslladat a la regidora dades econòmiques i de volum de negoci molt positives, que indiquen que l’activitat als tres polígons de Paiporta (Alqueria de Mina, La Pasqualeta i L’Estació) ha recuperat nivells anteriors a la crisi de 2008. En aquest sentit, Jiménez ha avançat la intenció de mantindre reunions constants i més freqüents per a conéixer de primera mà aquestes dades i prestar tota l’ajuda de la regidoria d’Economia per a contribuir a la bona marxa de l’activitat als polígons. A més, s’exploraran noves vies per a que les empreses ubicades als parcs empresarials paiportins incrementen la contractació de persones aturades de Paiporta a través del Servei Municipal d’Ocupació, Formació i Comerç.