Projecte Alternativa – Consorci de la Ribera

El Consorci de la Ribera, en el marc del projecte ALTERNATIVA del programa Eramus+ KA204, ha rebut en la seua seu d’Alzira els diversos socis europeus del projecte, procedents de Polònia, Romania i Xipre. En aquesta trobada també ha participat l’empresa social Eco Inventame Coop. V., que ha mostrat els diferents projectes en els quals treballa per a fomentar una economia sostenible i circular, i també ha comptat amb la participació de l’Associació Valenciana pel Foment de l’Economia del Bé Comú, que ha exposat els projectes que s’impulsen des de l’associació i ha explicat com les empreses cada vegada estan més a favor de posar en marxa aquesta filosofia, com per exemple una empresa de Benifaió que té llavadores industrials perquè els seus treballadors llaven la roba de la família en horari laboral.

Durant aquesta trobada s’ha realitzat una visita a la Fundació Novaterra, en les seues instal·lacions del barri de la Coma de Paterna. Allí, s’han exposat els projectes en els quals participa la fundació, com el projecte de microcrèdits a dones Dona Emprén en el qual la fundació rep de Caixa Popular cada any 100.000 € i els destinen a 10 projectes per a dones emprenedores, sent la fundació Novaterra l’encarregada de realitzar l’estudi dels projectes i el seguiment.