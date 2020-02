Projecte intergeneracional entre Infantil del col·legi Sant Andreu i Centre de dia de Majors

Connect on Linked in

Alumnat d’infantil compartix experiències amb usuaris del centre de Dia

Es tracta d’un Projecte intergeneracional entre l’alumnat de 4 i 5 anys del col·legi sant Andreu i la gent gran usuària del Centre de Dia de l`Alcúdia que està tenint uns resultats molt positius per a ambdues parts.

A la sala d’activitats del centre de Dia, una dotzena de persones majors estan esperant que arriben els menuts i menudes que passaran la vesprada amb ells. En arribar, cada xiquet i xiqueta seu al costat de la seua parella gran i, entre tots ajuden Tere Herrera, treballadora del centre, a separar la roba que té a una enorme maleta. Què serà apropiat per a endur-se a la neu?

Entre totes les persones grans i personetes menudes, l’ajuden a separar la roba d’hivern. Quan acaben, la mestra Angels González els llig un enorme conte de la xitxarra i la formiga. Tot seguit, els majors de cada parella li’l lligen als menuts… excepte en una, que el major no veu i és el xiquet qui li conta al iaio el que hi ha als dibuixos. I, per a acabar la sessió, tenen uns retallables, que han pintat els iaios i iaies, amb roba d’hivern per a poder vestir-los.

Una experiència molt enriquidora

El procés fa confluir els objectius de les dues entitats participants, el Centre de Dia de l’Alcúdia i el col·legi Sant Andreu Apòstol. Per als primers és un projecte intergeneracional que facilita el contacte de les persones majors amb xiquets i xiquetes; per al centre educatiu, un projecte d’Aprenentatge-Servei (APS) per a l’alumnat més menut.

La professora responsable de l’APS, Àngels González, ens explica que el projecte va començar el trimestre passat amb el nom UNA TARDOR COMPARTIDA: “naix arran de la detecció de la necessitat de comunicació entre dos grups molt distants en edat, com són els xiquets d’infantil i les persones majors, usuàries del Centre de Dia. El principal objectiu era fomentar la interacció i crear lligams afectius entre els participants”.

Donat el magnífic resultat del projecte, ara mateix està repetint-se, amb el fil conductor de l’hivern, i al trimestre vinent es farà el de primavera. En cada etapa participen 12 xiquets i xiquetes i 12 persones majors. Es treballa l’animació lectora, es fan tallers de pintura, de cuina, de música i d’altres activitats que fan que eixes parelles de generacions tant diferents creen un vincle emocional i s’ajuden entre elles. El resultat és que tant a l’escola com al centre de Dia, els participants conten els dies que queden per al proper encontre i recorden en els seus cercles com de bé ho van passar l’últim dia.