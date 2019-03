Prop de 1.000 persones de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders s’han concentrat hui davant la Delegació del Govern a València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’objectiu és que el camp i el món rural cobren més pes en l’agenda política i social

Prop de 1.000 persones llauradores i ramaderes de LA UNIÓ, procedents de totes les comarques de la Comunitat Valenciana, han participat hui en la protesta unitària de tots els sectors de l’organització davant la Delegació del Govern a València per a denunciar la crisi que pateixen els productors i la falta de solucions de totes les Administracions. La concentració portava per lema “Solucions per a les persones llauradores i ramaderes, ja!”

La insostenible situació per la qual estan travessant tots els sectors agrícoles i ramaders i, per tant, la repercussió que això té sobre els seus ingressos (renda, pensions, devolució préstecs, amortització d’inversions, etc.), ha motivat la convocatòria d’aquesta concentració davant la falta de polítiques i mesures efectives de les diferents Administracions.

L’objectiu és col·locar al sector agrari i al medi rural en els programes electorals dels principals partits i en l’agenda política de la pròxima legislatura. La resta d’organitzacions de la Unión de Uniones han realitzat també simultàniament accions de protesta en els seus respectius territoris.

LA UNIÓ ha entregat un escrit amb la plataforma reivindicativa (s’adjunta) al Delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, en el qual demana una PAC justa que defense els interessos de les persones professionals, un repartiment equitatiu del valor afegit en la cadena alimentària i també un ajust dels costos de producció.

Reclama així l’establiment en moments de crisis de diferents sectors unes ajudes directes de minimis per a les persones llauradores i ramaderes professionals i pimes agràries. També exigeix renegociar tots els tractats internacionals amb incidència en el sector agrari espanyol per a establir en ells una reciprocitat real de les normatives europees en matèria fitosanitària, mediambiental i laboral a les produccions agràries procedents de països tercers.

Altres propostes passen per obligar a incloure en l’etiqueta de tots els aliments el país d’origen, la implantació d’un gasoil professional agrícola, ramader i forestal; noves tarifes elèctriques especials per al sector agrari; l’aplicació d’un IVA reduït del 10% al conjunt de béns i serveis emprats en la producció agrícola, ramadera i forestal, excepció feta dels quals ja se’ls aplica un IVA súper reduït; un increment de les subvencions de ENESA fins al límit del 65% de rebut de prima tenint en compte els recàrrecs de contractació per a les persones llauradores professionals.

En un altre ordre de coses se sol·licita la posada en marxa de projectes de recerca i desenvolupament de tractaments innovadors per als fems i purins, a fi de promoure una gestió eficaç, sostenible i econòmicament assumible.

Prèviament a la concentració, els participants a la mateixa han esmorzat junts amb productes de la terra portats des de les diferents comarques als jardins del Parterre. Des d’allí posteriorment s’han dirigit en manifestació fins a la Delegació del Govern.