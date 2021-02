Prop de 100 comerços de Cullera participen en la campanya de Sant Valentí

Print This Post

L’Associació de Comerciants i Empresaris de Cullera (ACECU) ha posat un any més en marxa la campanya de Sant Valentí, en la que enguany participen un total de 93 tendes.

L’objectiu és fomentar les compres en el comerç local i així, que els enamorats que li facen un regal a la seua parella opten per comprar-lo en el xicotet comerç. Per animar als veïns, ACECU sortejarà dos xecs-regal valorats en 60 €.

Per participar en aquest sorteig cal comprar en dos comerços diferents d’ACECU entre el 8 i el 14 de febrer. L’associació ha elaborat un fullet on deuran ficar el seu segell dos comerços i, després, el participant deurà dipositar-lo en una de les urnes que s’han repartit al llarg de la ciutat.

La pròxima setmana la junta ACECU celebrarà un sorteig en directe a través de les seues xarxes socials (Facebook i Instagram) per donar a conéixer als guanyadors, als qui se’ls telefonarà en eixe moment per anunciar-los que han sigut agraciats amb aquesta iniciativa. Els guanyadors podran gastar-se els xecs-regal en qualsevol dels comerços que formen part de l’associació.

ACECU també ha repartit cartelleria de Sant Valentí i globus en forma de cor pels diferents comerços que participen en la campanya, des de sabateries, tendes de roba, òptiques, forns, etc.

“Amb aquesta campanya pretenem animar a la gent perquè, com diu el nostre lema, s’enamoren del comerç local”, ha assenyalat el president d’ACECU, Jose Luis Albiñana, que ha afegit, “són temps complicats, per això el comerç local ha de moure’s i organitzar iniciatives de tota classe per fer front a les dificultats”. La campanya compta amb el suport de l’Ajuntament de Cullera.