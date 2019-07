Print This Post

Del 3 al 31 de Juliol, Alginet celebra la VII Ruta de la Tapa.

Prop de 12 establiments d’Alginet participen en aquesta tradicional festa.

Un fum de propostes diferents per tan sols 3 euros ( tapa + beguda ) en la que a més tots els participants de la ruta ,podran optar a 1 premi de 100 euros no mes per participar en la votació de la millor tapa del poble.