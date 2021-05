Prop de 160 comerciants reben l’autorització local de venda ambulant per a 2021-2022 a Torrent

Print This Post

Els certificats de titularitat permetran complir amb l’ordenança municipal per a un millor funcionament dels mercats ambulants de la Torre i de Sant Gregori

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’àrea de Mercats no sedentaris, OMIC i Consum, lliurament aquest cap de setmana al voltant de 160 autoritzacions municipals de venda no sedentària als comerciants que embenen a la nostra ciutat.



Aquests certificats seran vàlids per als dos mercats ambulants del municipi que es realitzen els divendres a la Torre i els dissabtes en Sant Gregori durant l’exercici 2021-2022. “És un pas més de confiança i una garantia per al comprador o client torrentino ja que poden dirigir-se al venedor davant qualsevol reclamació”, afirma el regidor de Mercats no sedentaris, Toni Nebot.



Les autoritzacions corresponents als titulars del lloc fix de mercats ambulants es col·locaran en lloc visible del lloc de venda, segons la normativa, amb la identificació del titular de la parada ambulant amb domicili fiscal, la seua activitat comercial, la parada i metres a ocupar.