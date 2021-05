Prop de 200 persones, entre xiquets i acompanyants, acompanyen amb la seua presència la reobertura de la Biblioteca Infantil a Burjassot

Connect on Linked in

Quan les ganes estrenyen es nota i molt. I això ha ocorregut en l’esperada tard de reobertura de la Biblioteca Infantil de Burjassot, després de més d’un any tancada, per l’esclat d’una pandèmia que els més xicotets també han patit, injustament. Cares d’expectació, retrobaments i salutacions dels majors, música d’ambient que anuncia un imminent espectacle i la cridòria i aldarull típic que anuncia el protagonisme de la infància. Tot es va donar cita en la vesprada del dimecres, en la plaça d’un Auditori, el de la Casa de Cultura que desbordava activitat…i vida. Ja era hora.

La Biblioteca Infantil de Burjassot ha reobert les seues portes, després de la pandèmia, i ho ha fet totalment renovada ja que, aprofitant els mesos d’absència, des de l’Àrea de Cultura i Joventut que dirigeixen Estefanía Ballesteros i Javier Naharros, s’ha aprofitat per a renovar tot el mobiliari de la instal·lació. A partir d’ara, els xiquets i xiquetes de Burjassot recuperen un espai, amb l’aforament al 50% de moment, per a acudir a prendre el seu llibres prestats, però també per a romandre a la Biblioteca, això sí, amb unes mesures de seguretat que inclouen l’obligatorietat de l’ús de la màscara a partir dels sis anys i per als acompanyants, així com distància de seguretat, etc…Fins al 30 de juny, l’horari serà de 17.00 a 20.00 h. A més, enguany també obrirà durant els matins del mes de juliol, de 9.00 h a 13:00h.