Prop de 21.600 xiquets i xiquetes van estar ingressats en hospitals de la Comunitat Valenciana l’any passat

Va haver-hi més hospitalitzacions de xiquets que de xiquetes i l’estada mitjana va ser de 4 dies

La xarxa sanitària valenciana compta amb 15 unitats pedagògiques que exerceixen el paper de ‘col·les’ durant l’ingrés dels xiquets i xiquetes

Els hospitals de la Comunitat Valenciana van atendre l’any passat quasi 26.000 ingressos de prop de 21.600 xiquets i xiquetes menors de 14 anys. A aquest col·lectiu es dedica, cada 13 de maig, el Dia Nacional del Menor Hospitalitzat.

Amb aquesta efemèride es pretén recordar que aqueix mateix dia, però de 1986, el Parlament Europeu va emetre la Carta dels Drets del Xiquet Hospitalitzat per a reforçar la idea que el dret a la millor assistència mèdica possible és fonamental, especialment durant els primers anys de vida.

La majoria d’ingressos registrats en 2020 van ser bebés prematurs o que van necessitar quedar-se hospitalitzats en Neonatologia perquè van nàixer amb baix pes o amb problemes cardíacs, respiratoris, quirúrgics o de qualsevol altra índole.

La següent causa d’ingrés hospitalari més freqüent va ser la cirurgia, seguida d’amigdalitis i apendicitis. D’altra banda, també es van atendre casos d’hospitalització per bronquiolitis o altres infeccions respiratòries i urinàries. En conjunt, va haver-hi més hospitalitzacions de xiquets que de xiquetes i l’estada mitjana va ser 4 dies.

L’atenció que reben durant els xiquets i xiquetes és global, ja que els equips professionals s’encarreguen del seu diagnòstic i tractament però també de cuidar-los i, en la mesura que siga possible, garantir-los moments de joc.

En aquest sentit, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha indicat que “en un dia com hui, vull mostrar tot el meu afecte i el meu suport als menors que es troben hospitalitzats”. “Ells ens han donat una lliçó aquest últim any demostrant la seua valentia i coratge, i des de les administracions continuarem treballant perquè les estades hospitalàries no interferisquen en la seua infància”.

Precisament, sempre que l’estat de salut de l’o la menor ho permeta, i per a no descurar les tasques escolars, la Comunitat Valenciana compta amb un total de 15 Unitats Pedagògiques Hospitalàries, que vénen a substituir en la mesura del possible al col·legi dels xiquets i xiquetes i l’institut d’adolescents que estan hospitalitzats. Aquest servei al pacient pediàtric es desenvolupa mitjançant la col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

El treball principal del personal docent d’aquestes unitats és impartir classes perquè els i les menors hospitalitzats no perden el ritme de la seua formació acadèmica i puguen continuar amb els seus estudis.