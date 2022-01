Prop de 3 milions de persones viatgen amb l’EMT durant les festes nadalenques, un 43 % més que l’any anterior

Print This Post

El 25 de desembre els viatges van augmentar un 46 % respecte a l’any anterior

Un total de 2.890.000 persones han viatjat en els autobusos de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València durant les festes nadalenques. Del 20 de desembre al 6 de gener, s’han registrat 876.000 viatges més que l’any passat, el que suposa un increment del 43 %.

L’ús dels autobusos públics ha augmentat de forma generalitzada durant estes festes, destacant l’increment del 46 % de la xifra de persones usuàries el dia 25 de desembre. A més, amb el reforç de la xarxa nocturna els dies 24 i 31 de desembre, els viatges van augmentar un 20 % respecte a 2020, mentre que el 5 de gener la xifra s’incrementà un 30 % amb 180.000 validacions. En total, de l’1 al 6 de gener les viatgeres i viatgers van créixer un 53 % respecte al mateix període de 2021.

“La ciutadania continua confiant en l’EMT per a moure’s per la ciutat i fer les seues compres en els comerços de proximitat. El balanç d’estes festes és molt positiu i reforça la tendència de recuperació de la demanda gràcies a la bona gestió realitzada per l’empresa municipal durant la pandèmia”, ha destacat el president de l’EMT, Giuseppe Grezzi.

Respecte a l’aparcament Centre Històric-Mercat Central, del 21 de desembre al 6 de gener 17.000 vehicles han utilitzat les instal·lacions municipals que gestiona EMT, un 20 % més que l’any anterior, “millorant la mobilitat en el centre de la ciutat i promovent les compres del Mercat Central i del centre històric“, ha afegit Grezzi.