Prop de 4.400 taxistes han rebut les ajudes directes de la Generalitat per a fer front a l’efecte de la COVID-19

Del total de taxistes beneficiaris, 220 són de la província de Castelló, 2807 de la de València i 1360 de la d’Alacant



El conseller Arcadi España destaca “la inversió de 4.750.000 d’euros que ha destinat la Conselleria per a pal·liar el descens d’ingressos que està patint el sector del taxi degut a la pandèmia”

Un total de 4387 taxistes s’han beneficiat de les ajudes de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a pal·liar els efectes econòmics ocasionats amb la COVID-19 i la disminució de la mobilitat. D’aquest, total 2807 corresponen a la província de València; 1360 a la d’Alacant, i 220 a la de Castelló,

Així, cadascun d’aquests taxistes ha rebut la quantitat de 1082 euros com a ajuda per a contrarestar l’important descens d’ingressos que està patint el sector a causa de les restriccions de mobilitat imposades des de l’inici de la pandèmia.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha destacat el pressupost total de 4.750.000 d’euros que la Generalitat ha destinat per a ajudes directes als i les professionals del taxi de la Comunitat Valenciana.

Segons el conseller, “els i les taxistes han sigut un dels col·lectius més perjudicats per la situació sanitària que vivim i, per això, des del Consell s’ha considerat pertinent brindar-los el suport necessari perquè puguen continuar prestant un servei públic essencial”.

Com ha subratllat Arcadi España, “es tracta d’un sector fonamental per a la mobilitat en el qual treballen milers de persones, a més de ser essencial per a altres sectors econòmics, com és el del turisme per exemple”.

Finalment ha recordat que “des de la Conselleria, en aquestes ajudes hem optat pel procediment de concessió directa a causa de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les han motivades, com és aquesta pandèmia”.