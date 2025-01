Prop de 400 persones sol·liciten l’ajuda de la Fundació Amancio Ortega a Picassent

L’ajuntament tramitarà les sol·licituds per a repartir els 2,2 milions assignats al municipi



L’Ajuntament de Picassent ha començat a gestionar les ajudes provinents de la donació de la Fundació Amancio Ortega, destinada als damnificats per la DANA, després de tancar-se el termini de presentació de sol·licituds el passat 21 de gener.

En total, s’han presentat 398 peticions d’ajudes al consistori per danys en habitatges o vehicles, que optaran a part dels 2,2 milions d’euros assignats a Picassent per a ajudes directes a les persones físiques afectades per la catàstrofe.

Les bases d’estes ajudes estableixen diferents tipus de compensacions econòmiques:

10.000 euros per a aquelles persones que han hagut d’abandonar la seua vivenda habitual per danys greus.

per a aquelles persones que han hagut d’abandonar la seua vivenda habitual per danys greus. 7.000 euros si l’habitatge habitual ha patit danys estructurals o funcionals greus.

si l’habitatge habitual ha patit danys estructurals o funcionals greus. 5.000 euros per a vivendes secundàries afectades.

per a vivendes secundàries afectades. 2.000 euros per a petites intervencions en vivendes.

per a petites intervencions en vivendes. 2.000 euros per a vehicles sinistrats i 1.000 euros per a motocicletes.

De les quasi 400 sol·licituds presentades, 136 corresponen a danys en habitatges, 253 a cotxes i 9 a motocicletes.

Des de l’Ajuntament es preveu que en els pròxims dies comencen a realitzar-se els primers pagaments, prioritzant aquelles persones que han sigut desallotjades de la seua residència habitual, les quals rebran 10.000 euros, el màxim establit per persona.

A més, una vegada s’hagen assignat part dels 2,2 milions a les persones afectades per danys en habitatges o vehicles, l’Ajuntament té previst destinar una quantitat important del sobrant als afectats en explotacions agrícoles, els danys dels quals han estat registrats per l’oficina d’atenció a agricultors creada el passat mes de novembre.

1,8 milions ja pagats pel Consorci d’Assegurances

D’altra banda, el Consorci de Compensació d’Assegurances ja ha abonat 1,8 milions d’euros corresponents a 174 ajudes fins al 15 de gener. Estes ajudes han sigut sol·licitades pels veïns de Picassent que han vist afectades les seues propietats a causa de la DANA del passat 29 d’octubre.