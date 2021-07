Prop de 450 negocis de Burjassot es beneficien de les ajudes del Pla Resistir, que superen ja els 800.000 euros

Connect on Linked in

Burjassot llançarà al setembre la tercera convocatòria d’ajudes

En aquests mesos, i després de la convocatòria per part de l’Ajuntament de Burjassot, prop de 450 empreses i autònoms del municipi s’han beneficiat de les ajudes del Pla Resistir que s’ha desenvolupat en el municipi en dues fases. La primera d’elles, dins de les “Ajudes Parèntesis”, amb l’aportació realitzada per part de la Generalitat Valenciana i, en el cas de la segona fase, amb fons exclusivament del Consistori.

Entre totes dues fases, el Consistori ha donat a les empreses i autònoms que l’han sol·licitat un total de 800.000€ en ajudes i, ja es troba treballant en la bases de la tercera fase per a poder abastar nous sectors i, a l’una, donar de nou l’oportunitat a aquells que no van poder sol·licitar les ajudes en el seu moment. En aquesta tercera fase, l’Ajuntament espera entregar 400.000€ entre els sol·licitants de les ajudes.

Tenint en compte les peticions dels autònoms i empresaris, la segona fase ampliava els sectors que podien optar a les ajudes i, des de l’Ajuntament, tal com ha assenyalat el seu Alcalde, Rafa García, “hem comprovat que han sigut molt ben rebudes per part de tots els sectors als quals es destinaven. Per aquest motiu, ja estem preparant la tercera fase d’aquestes. Volem que tots els sectors comercials es puguen beneficiar d’aquestes ajudes i, per aquest motiu, no sols ampliarem de nou els comerços als quals es destinen sinó que, també, donarem l’oportunitat, a tots els que no les van poder demanar en el seu moment, que ho facen ara”. Està previst que la tercera fase del Pla Resistir es pose en marxa el mes de setembre, “informarem de manera puntual quan estiguen preparades les bases i s’òbriguen els períodes de sol·licitud”, ha remarcat l’Alcalde.

En la primera fase del Pla 248 comerços es van beneficiar de les ajudes i, en la segona, han sigut 193 comerços. La quantia de l’ajuda, prèvia justificació, ha sigut d’una quantitat màxima de 2.000€ per cada autònom, societat civil, comunitat de béns o microempresa amb un màxim de 10 treballadors. En el cas que en una empresa figuraren diversos autònoms l’import màxim a percebre ha sigut de 2.000€. Així mateix, es podia rebre una quantitat addicional de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms.

Com s’ha assenyalat, en aquests dies, des de la Regidoria de Comerç, dirigida per Rosa Coca, comptant amb el treball dels tècnics de l’Ajuntament i de CEMEF, s’està treballant en la preparació de les bases de la tercera fase i ultimant els pagaments de la segona als autònoms i empreses que estan dins d’aquesta.