Prop de 600.000 treballadors de la C.Valenciana han percebut la seua prestació per un total de més de 486 milions d’euros

El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha comunicat les dades corresponents a les prestacions reconegudes durant el mes d’abril, derivades tant de la situació extraordinària provocada pel COVID-19 (ERTEs i rescissions individuals) com de les de caràcter ordinari per situació de desocupació.

En l’àmbit de la Comunitat Valenciana, el SEPE ha informat que en els primers dies del mes de maig un total de 580.066 treballadors valencians han rebut la seua prestació, per un còmput agregat de 486.099.760 euros.



Aquestes prestacions han contribuït, segons ha dit la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, “a pal·liar decisivament l’impacte social del COVID-19 i responen al compromís del Govern de no deixar a ningú arrere”. “Especialment significativa resulta -segons ha manifestat Calero-, l’alta cobertura de les prestacions per ERTEs, ja que s’han reconegut el 94,8% del total, la qual cosa ha permés frenar la destrucció d’ocupació que s’havia iniciat a la fi del mes de març”.



Cal ressaltar que en la Comunitat Valenciana s’han presentat 71.215 expedients de regulació temporal d’ocupació que han afectat 328.952 treballadors.