Prop de 800 joves de la comarca participen en el projecte europeu ON-OFF de la Mancomunitat de l’Horta Sud

La implementació del programa es va iniciar al març en centres educatius i centres juvenils en diferents municipis de la comarca Horta Sud per a sensibilitzar i previndre contra la violència masclista en línia.

El projecte europeu ON-OFF liderat per la Mancomunitat de l’Horta Sud arriba a la seua fi en la fase d’implementació amb la participació de prop de 800 joves i després de 4 mesos de treball. L’objectiu del projecte ha sigut la prevenció de la violència contra la dona en internet mitjançant el desenvolupament d’una metodologia amb activitats dirigides a conscienciar sobre determinats comportaments en la xarxa i mostrar com a alternativa noves conductes i valors socials positius.Amb ON-OFF s’ha involucrat tant a professors i professores d’instituts de Secundària de l’Horta Sud com a joves centrant-se en la violència de gènere cibernètica, un fenomen nou, especialment estés entre les persones adolescents, subestimat i poc condemnat.



En total, el projecte ON-OFF ha impartit sessions formatives en 25 centres educatius i centres juvenils de la comarca en les quals van participar un total de 391 xiques i 390 xics tots ells en edats compreses entre els 12 i 17 anys.

Aquests resultats de participació mostren, segons les persones integrants de la taula de coordinació del projecte, la predisposició, tant de municipis com de professorat, de tractar un tema tan rellevant en la societat. Les valoracions finals també apunten a una sensació “també molt positiva” de les persones joves participants que transmeten que han pogut “aprendre a veure la violència masclista en línia des d’una altra perspectiva i disposar de més eines per a detectar-la i combatre-la”.

Amb els resultats del projecte, que s’ha desenvolupat amb l’estreta col·laboració entre les professionals d’igualtat dels diferents municipis de la comarca, es desenvoluparà una plataforma en línia amb materials i tallers que estarà oberta a tota la ciutadania.



Per a la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz el projecte ON-OFF demostra una vegada més “el potencial dels projectes europeus per a empoderar i transmetre valors a la ciutadania, especialment a la joventut”. A més, va voler agrair “la implicació en la iniciativa tant de les agents d’igualtat dels ajuntaments de la comarca com del personal docent i dels i les joves”.