Prop de 900 fotografies presentades al V Concurs d’Instagram Falles d’Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En unes dies es coneixeran les tres fotos guanyadores del V Concurs d’Intagram de Falles. Els nou membres del jurat deuen escollir les vint fotos finalistes.

En l’edició d’enguany, s’han pujat prop de 900 instantànies que opten a un dels tres premis, valorats en 150 euros per al primer, 100 per al segon i 50 euros per al tercer.

A més d’entre les vint fotos finalistes hi haurà la possibilitat d’escollir, mitjançant el vot popular, la fotografia que anunciarà el concurs de l’any que ve. La instantània que més “m’agrada” registre en les xarxes socials de l’Ajuntament tant en Facebook com en Instagram serà la que aconseguisca el premi del vot popular.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Festes, agraïx l’elevada participació que ajuda a difondre la nostra festa. “Le Falles del 2019 han sigut molt participatives, els carres de la ciutat han estat de gom a gom, a més l’escultura dedicada als fallers d’Alzira, situada a la plaça Major, ha sigut un atractiu més per a totes les persones que ens han visitat d’altres localitats que han aprofitat per a realitzar-se una fotografia com a record”.

Cal recordar que a partir del pròxim 7 d’abril i fins el 21 es podrà participar en el V Concurs d’Instagram de Setmana Santa. Per a participar-hi només s’ha de pujar a Instagram una foto, amb la temàtica de la Setmana Santa d’Alzira, amb l’etiqueta #setmanasantaalzira19