Prop de 900 veïns participaran en el “Sopar de Cinquenes 2019” de Benifaió

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’esdeveniment tindrà lloc dissabte que ve 27 de juliol

Tot està ja a punt per a celebrar el Sopar de Cinquenes de Benifaió que tindrà lloc dissabte que ve 27 de juliol a partir de les 22:00h al pati del Col·legi Santa Bàrbara.

Prop de 900 veïns han adquirit el tiquet per a participar en aquest sopar, assistents que seran repartits en taules per cinquenes i que gaudiren d’un sopar amb música variada per a totes les edats.

L’acte, organitzat per la Falla La Verge compta amb la col·laboració dels Clavaris de la Divina Aurora i les Clavariesas de la Mare de Déu d’Agost 2019 així com de l’Ajuntament de Benifaió. Un sopar que de nou tindrà diversos al·licients com el lliurament de diplomes a les cinquenes atesa l’experiència, la més nombrosa, la que va acudir a l’acte amb la samarreta més original o a la cinquena que es jubila en aquest 2019 entre altres distincions.

Un acte el del pròxim dissabte que donarà el tret d’eixida a les festes patronals de Benifaió que tindrà el seu inici oficial el divendres 9 d’agost a les 23:00h en la Plaça Major amb la Presentació de la Reina de les Festes 2019 Sandra Vicente Martínez i les seues dames d’honor.