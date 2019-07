“Prop de tu” el programa que dóna sort a qui el visita.

Connect on Linked in

Prop de tu s’en va de vacances este mes d’agost i torna en setembre. Al llarg d’esta primera temporada el programa ha donat sort a persones.

Ysma Canet vingué com a candidat al títol Mr Spain Univers pensant que no ho aconseguiria per tindre 32 anys i tornà al programa amb el títol.

– Ysma Canet vingué 2018/12/17 i vingué ja com a Mr Spain Universal el 2019/03/04 Ysma Canet

Amb el fotògraf de Sueca Javier Martínez quedarem per a entrevistar-lo per què era candidat al Goya de Fotografia, Martínez vingué amb el Goya baix del braç.

– 2019 /02/ 07 – Entrevista, Javier Martínez. Guanyador del Premi Goya de Fotografia Sueca

Blanca Talens i Pau Calatayud, acudiren per contar-nos que estaven preparan-se per aconseguir el record Guinness de pàdel i finalment ho han aconseguit.

– 2019/ 02 /11 – Entrevista Blanca Talens i Pau Calatayud. Jugadors Pàdel Record Guiness

Altre que no esperava vindre amb el cinturó d’or era el boxejador internacional de Sueca Jorge Fortea i a què no endevinen?, vingué amb ell.

– 2019/ 02/ 20-Remeis Cassolans i entrevista Jorge Fortea.Boxejador de Sueca Internacional

Amb Melani García havíem quedat per a entrevistar-la com a sub campiona de ball artístic d’Europa i vingué com a la representant d’Espanya en Eurovisió Junior 2019.

– 2019/07/26 – Prop de Tu (Part 6) Melani García representat d’Espanya a l’Euro Junior



Estudiants de la UPV presentaven el seu projecte, la Barraca sostenible, vingueren a “Prop de tu” i la barraca ha triomfat a Europa amb un primer premi en Arquitectura.

– 2019/06/20 – Prop de Tu (Part 4)Vicente Chiralt i Maria Nebot. Estudiants UPV, Azalea, la barraca valenciana

A ells i a tots els convidats que hem tingut esta temporada els desitgem un bon estiu I a vosaltres si espereu alguna bona noticia i vols visitar Prop de tu a partir de setembre contacta amb nosaltres a través de videosriberatv@gmail.com o en el whatsApp.