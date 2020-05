“Prop de tu”, la iniciativa social per combatre el Covid19 a Picassent dóna assistència telefònica a persones majors de 65 anys del municipi

Connect on Linked in

A través de la coordinació de les psicòlogues dels Serveis Socials municipals, es posa en marxa este nou servei d’atenció i acompanyament dirigit a les persones majors de 65 anys del municipi



La iniciativa municipal “Prop de tu” ja està en marxa. Per això, fa només uns dies, va tindre lloc la presentació d’este projecte d’atenció telefònica a la Casa de Cultura on el personal treballador va rebre la formació adequada per poder desenvolupar, a través d’una sèrie de pautes i fòrmules i també mitjançant una guia de recursos, el treball necessari per detectar les necessitats de les persones majors.



Mireia Simó, psicòloga i coordinadora d’este programa explica que, “Hem estat treballant des de fa unes setmanes per presentar un projecte d’atenció que pretén estar al costat de les persones majors de Picassent”.



Per la seua part, Carles Silla, apunta que “Ara és necessari estar al costat de les persones, atendre les seues necessitats, escoltar-les i facilitar-los qualsevol tipus d’ajuda, orientació i assessorament”.



Recordem que “Prop de tu” és fruit d’una estructura de treball dissenyada pel consistori i composta per més 25 treballadores i treballadors municipals que atenen ja les necessitats de la ciutadania durant l’estat d’alarma i el confinament derivat pel Covid19. L’equip de treball, coordinat pels Serveis socials municipals i l’àrea de Cultura, segueix un pla de treball que posa una especial atenció a les famílies i col•lectius més vulnerables del municipi.