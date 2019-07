Connect on Linked in

Prosseguix el XXIII Festival de Jazz de València amb la doble cita i el debut al Festival que protagonitzen demà dimarts al Teatre Principal de València tant Amadou & Mariam and Blind Boys of Alabama, a les 19.45 hores, com posteriorment, a les 22.15 hores, el crooner Gregory Porter.



D’esta manera, el públic valencià podrà assistir demà, en primer lloc, al projecte anomenat «From Bamako To Birminghan», que és una cuidada combinació entre les llegendes vives Blind Boys of Alabama, guanyadors de quatre premis Grammy i reconeguts per tot el món per preservar i innovar les tradicions del Gospel i, al seu costat, Amadou & Mariam, el duo de Mali que acosta el seu país a la resta del món amb sons del folklore tradicional.



Posteriorment, al mateix escenari, arribarà la sensació musical del moment i guanyador de diversos Premis Grammy, Gregory Porter. Presenta a València «Nat King Cole & Em», un homenatge molt personal al llegendari crooner que li va fer estimar la música. Porter va gravar este treball que consta de dotze temes cantats amb la London Studio Orchestra i amb la banda central de Porter, que inclou les mítiques Smile, L-O-V-E, Nature Boy o When Love was King. L’amor de Gregory per Nat King Cole va més enllà de l’admiració musical: «Quan tenia cinc o sis anys la música de Nat va omplir un buit en mi, les seues lletres van ser lliçons de vida, paraules de saviesa i els consells paterns que necessitava».



BOBBY MCFERRIN

La següent cita del XXIII Festival Jazz de València serà el dimecres 10 de juliol, també al Teatre Principal de València, amb la visita de Bobby McFerrin, guanyador de deu premis Grammy, que pujarà a l’escenari amb el grup Gimme5: Joey Blake, Rhiannon, Judi Vinar i David Worm i, el seu espectacle «Circlesongs».