Protecció civil Alzira celebra el dia del voluntariat amb un acte obert a la ciutadania

L’agrupació celebra enguany el seu 25 aniversari

Ahir per la vesprada la plaça del Carbó acollia l’acte commemoratiu del dia Internacional de Protecció Civil. Des de l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’agència de Seguretat i Resposta a les emergències de la Conselleria de s’ha volgut aprofitar l’ocasió per a fer un homenatge als voluntaris de l’agrupació de Protecció Civil d’Alzira.

En un acte senzill a causa de les circumstàncies de restriccions sanitàries, l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, ha agraït la tasca desinteressada que els voluntaris presten a la nostra ciutat: “Vull agrair a tots els nostres companys de l’agrupació local la seua labor desinteressada que realitzen diàriament. En este any tan complicat, heu demostrat que es pot comptar amb vosaltres. Heu realitzat tasques de risc; ajudant a les persones amb limitacions perquè no eixiren de casa; a la logística del material sanitari, repartiment de mascaretes; suport logístic a l’agència valenciana de seguretat i la resposta a les emergències en el repartiment de material per a les residències i ajuntaments de la Ribera; i l’ajuda en les tasques de control de personal i actes realitzats per l’Ajuntament”

“A més, va afegir l’alcalde, este Ajuntament continuarà recolzant el voluntariat, secundant-los en tot el possible perquè continuen avançant com a equip i sobretot en la seua labor desinteressada d’ajuda a la nostra ciutat”.

Igualment, Nardi Canet, Cap de l’Agrupació ha agraït a la corporació, encapçalada per l’alcalde, Diego Gomez per el suport que li dedica a la nostra funció, perquè continue apostant per nosaltres i per la seua implicació amb el voluntariat. Agrair també a la policia local, i a la nostra regidora, Sara Garés que en estos últims anys ha demostrat clarament la seua implicació amb Protecció Civil, sempre ens hem trobat les seues portes obertes davant de qualsevol necessitat”

Canet ha aprofitat per a donar la benvinguda als nous voluntaris que formen part d’un nou projecte de l’Ajuntament i de esta agrupació que servirà per a engrandir-nos i donar un millor servei a la nostra ciutat. És un orgull per a mi que sigueu els meus companys, gràcies per estar al meu costat. Estic orgullosa de l’equip tan ben format i sobretot amb moltes ganes d’ajudar”.

25 ANIVERSARI

En aquest acte d’homenatge s’ha aprofitat per a felicitar els voluntaris ja que el pròxim mes de juliol complixen 25 anys del seu naixement.

L’alcalde ha aprofitat per a fer una menció especial per a felicitar la seua trajectòria laboral durant tots estos anys, una col·laboració de gran ajuda en tasques d’alt risc, davant qualsevol emergència, catàstrofe, incendis, pluges torrencials, etc. per a secundar i reforçar als cossos de seguretat i emergència.

PROTECCIÓ CIVIL

Els voluntaris de Protecció Civil són un grup de ciutadans organitzats i formats que col·laboren en les situacions d’emergència i catàstrofes com a suport als professionals, augmentant la capacitat de resposta d’aquests col·lectius. Una vegada més l’agrupació d’Alzira ha demostrat el seu compromís amb la corporació en aquesta situació de pandèmia ajudant en diferents tasques encomanades per a intentar minimitzar els efectes de la Covid 19.

Esta agrupació naix per les inquietuds d’alguns veïns que en situacions de catàstrofes meteorològiques, sobretot la pantanada del 82 i les inundacions del 87, entre altres, en les quals van estar ajudant en la mesura de les seues possibilitats, i van començar a mantindre converses amb l’ajuntament per a col·laborar en les emergències d’una manera més organitzada.

Al juliol de 1996, la corporació municipal, encapçalada per l’alcalde, Alfredo Garés, aprova la creació de l’agrupació de voluntaris de protecció civil d’Alzira i al novembre, en el saló noble, als 20 primers voluntaris se’ls fa lliurament d’una camisa i la credencial. Entre estos primers voluntaris encara continuen actius dos companys, Salva Martínez que ha sigut cap de l’agrupació i ara és cap de grup de telecomunicacions i a Jose Daniel Gimenez, que és sotscap.