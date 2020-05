Protecció Civil Burjassot ha realitzat més de 500 hores de servei des de l’inici de l’estat d’alarma

Connect on Linked in

Més enllà de la seua responsabilitat com a components de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Burjassot, la humanitat i les ganes d’ajudar a la gent estan sent el motor que ha fet que Protecció Civil haja realitzat més de 500 hores de servei en el municipi des de l’inici de l’estat d’alarma. Serveis que han suposat prop de 140 actuacions en les quals els voluntaris han donat el millor de si mateixos per a ajudar a la ciutadania.

Coordinats en tot moment amb la Policia Local i amb els Serveis Socials de Burjassot, els voluntaris de Protecció Civil estan sent els encarregats de realitzar compres d’alimentació, en les farmàcies, de lliurament de menús a les cases…tot a persones que no han pogut eixir dels seus domicilis per tractar-se de població de risc i que, si no fóra per aquests àngels guardians, al costat de la Policia Local, no hagueren pogut veure cobertes les seues necessitats més bàsiques.

Així mateix, han sigut un pilar important en el repartiment de material i la posterior recollida de les màscares confeccionades per la població burjassotense i, també s’han encarregat de la recollida de prop de 60 mastegares de busseig, donades també per les veïnes i els veïns de Burjassot, per a la seua modificació per part de l’Hospital Arnau de Vilanova i que el personal sanitari puga fer ús d’aquestes.

D’igual manera, els voluntaris han atés tots aquells serveis urgents que se’ls han derivat i intenten, amb les seues accions, minimitzar i fer més suportable el confinament a la ciutadania.

“Tots els serveis amb el que compta Burjassot s’han bolcat per a ajudar a les persones que més ho necessiten i, la labor dels nostres voluntaris de Protecció Civil ha sigut i és fonamental en tots els àmbits d’acció que han abastat”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, que també ha destacat “la gran humanitat i dedicació de tota l’Agrupació. Han dedicat més de 500 hores del seu temps, de manera altruista, a ajudar a la població, a fer-los arribar les seues medicines, menjar…han mostrat no sols que són grans professionals sinó que, també, tenen un gran cor i són persones entregades al seu poble”.