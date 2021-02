Protecció Civil d’Almussafes anima a la ciutadania a fer-se voluntària de l’entitat

L’agrupació inicia una campanya de captació per a incorporar personal que romandrà oberta fins al pròxim 30 d’abril



Poden inscriure’s les persones majors d’edat que passen les diferents proves establides per l’Ajuntament per a determinar la seua idoneïtat

L’Agrupació de Voluntariat de Protecció Civil d’Almussafes fa una crida pública per a augmentar el nombre de persones col·laboradores. Les sol·licituds poden presentar-se fins al pròxim divendres 30 d’abril a través de proteccioncivilalmussafes@gmail.com. Entre els requisits es troben ser major d’edat, no patir malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que impedisca exercir les funcions assignades i la superació de les proves teoricopràctiques i d’una entrevista personal. El regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, considera que “està fora de tot dubte que el treball desenvolupat per Protecció Civil, que a més és completament voluntari i no porta aparellada cap gratificació econòmica, resulta fonamental per a garantir la seguretat a Almussafes”, per la qual cosa els dóna als seus integrants “les gràcies i l’enhorabona” pel seu treball i anima a la ciutadania a unir-se, “on estic segur que s’aprén molt”.



Participar en els dispositius dissenyats pel Departament de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament d’Almussafes per a fer front a possibles emergències i col·laborar en les tasques de prevenció en actes públics són alguns dels treballs que duu a terme habitualment l’Agrupació de Voluntariat de Protecció Civil de la població, una labor que es desenvolupa gràcies al lliurament desinteressat de les persones que integren el col·lectiu. L’entitat, de la qual actualment formen part una vintena de persones, acaba d’iniciar una campanya de promoció amb l’objectiu d’ampliar el nombre d’integrants. Per a això ha llançat una convocatòria que romandrà oberta fins al pròxim divendres 30 d’abril.



En un anunci publicat en les xarxes socials, l’agrupació enumera algunes de les tasques de les quals s’encarreguen, entre les quals es troben les relacionades amb el suport als cossos i forces de seguretat de l’Estat en situacions d’emergència, crisis sanitàries com la que estem travessant, rescats de persones atrapades o controls de trànsit en carreteres, entre altres. A més, es destaca que a través de Protecció Civil es presta ajuda a la ciutadania en diferents situacions, com a esdeveniments multitudinaris en les quals es concentra un gran nombre de gent. Per a obtindre més informació, les persones interessades han d’enviar un correu electrònic a proteccioncivilalmussafes@gmail.com, adreça en la qual es resoldran dubtes i s’indicarà el procés que ha de seguir-se per a formalitzar la inscripció.



Per a poder formar part de l’agrupació, cal ser major d’edat, presentar per escrit la sol·licitud d’incorporació i el compromís de complir el reglament i dur a terme les tasques encomanades. A més, és necessari no patir cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que impedisca exercir normalment les funcions pròpies del destí o lloc específic i superar les proves teoricopràctiques i l’entrevista personal amb el Responsable Municipal en material de Protecció Civil i amb la Cap de l’agrupació local. Finalment, constitueix un requisit indispensable no haver sigut jutjat en sentència ferma.



“Està fora de tot dubte que el treball desenvolupat per Protecció Civil, que a més és completament voluntari i no porta aparellada cap gratificació econòmica, resulta fonamental per a garantir la seguretat a Almussafes, perquè suposa un reforç molt important per als efectius de la Policia Local. Ho veiem habitualment quan s’encarreguen de controlar el trànsit en esdeveniments socials i culturals però, sobretot, quan vivim episodis d’emergència com les inundacions o la pandèmia de coronavirus contra la qual estem lluitant aquests mesos. De fet, des que es va decretar el primer estat d’alarma, al març de 2020, tot el grup es va posar a la disposició de l’Ajuntament per a col·laborar en el que fera falta i des de llavors no han deixat d’ajudar a la població en tasques tan dispars però alhora tan necessàries com les compres a persones dependents i vulnerables, el control d’aforaments, el repartiment de pantalles protectores o la felicitació dels aniversaris. Per això els done les gràcies i l’enhorabona pel seu treball i anime a la ciutadania a unir-se al grup, on estic segur que s’aprén molt”, comenta el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic.