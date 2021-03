Protecció Civil d’Almussafes compleix al juny d’aquest 2021 el seu vinté aniversari

L’Ajuntament celebrarà un acte d’homenatge a l’agrupació de voluntariat adaptat a les circumstàncies de la pandèmia



L’entitat manté oberta fins al 30 d’abril la convocatòria per a sol·licitar inscriure’s com a persones col·laboradores

El pròxim mes de juny l’Agrupació de Voluntariat de Protecció Civil d’Almussafes celebra el seu vinté aniversari i per a celebrar-lo l’Ajuntament està organitzant un acte públic en el qual es compliran totes les mesures sanitàries que estiguen en vigor en eixe moment. El regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, posa en valor el treball realitzat pels seus integrants, especialment durant aquest temps de pandèmia que estem travessant. “És curiós que l’aniversari coincidisca amb la pandèmia que estem combatent, etapa en la qual els voluntaris i les voluntàries ens han donat una magnífica lliçó de lliurament desinteressat a la població, oferint-se a col·laborar en quantes tasques foren necessàries per a facilitar-li la vida a la ciutadania”, afirma. Les persones que vulguen unir-se al col·lectiu poden enviar un correu electrònic a proteccioncivilalmussafes@gmail.com i informar-se sobre el procés.



L’Agrupació de Voluntariat de Protecció Civil d’Almussafes està vivint un 2021 molt especial, atés que el pròxim mes de juny l’associació aconseguirà el seu vinté aniversari. Per a celebrar aquesta important efemèride en la intensa trajectòria de l’entitat, l’Ajuntament de la localitat té previst celebrar un acte d’homenatge en el qual es repassaran els moments més destacats d’aquestes dues dècades de lliurament a la ciutadania.



“Ho dic sempre, però no em canse de repetir-ho. La labor que realitza l’Agrupació de Voluntariat de Protecció Civil és extraordinària. Gràcies als seus integrants la Policia Local d’Almussafes compta amb el suport necessari per a poder atendre totes les situacions que es presenten en el municipi, tant previstes com d’urgència, per la qual cosa mereixen tot el nostre reconeixement i un acte en el qual es pose en valor les seues aportacions”, destaca el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic.



“Magnífica lliçó” durant la pandèmia

Aquest acte, per al qual encara no s’ha establit una data concreta, es desenvoluparà adaptant-se a la normativa sanitària en vigor en el moment de la seua celebració, per la qual cosa s’informarà de les seues característiques quan es convoque oficialment. “És curiós que l’aniversari coincidisca amb la pandèmia que estem combatent, etapa en la qual els voluntaris i les voluntàries ens han donat una magnífica lliçó de lliurament desinteressat a la població, oferint-se a col·laborar en quantes tasques foren necessàries per a facilitar-li la vida a la ciutadania”, rememora l’edil.



En aquest sentit, res més anunciar-se el primer estat d’alarma el 14 de març de 2020, l’associació es va posar a la disposició del consistori per a participar en les tasques que feren falta. Concretament, es van encarregar del control de la distància de seguretat entre la clientela a les portes dels establiments comercials oberts al públic i de la distribució de les pantalles protectores elaborades en 3D i dels kits de mascaretes i guants repartits a la ciutadania en els seus domicilis.



A més, també es van involucrar en la iniciativa #EtRegalemUnSomriure, mitjançant la qual van oferir festes d’aniversari des del carrer a un total de 80 xiquets i xiquetes en 44 dies. “La seua implicació va anar més enllà de l’estrictament vinculat a la seguretat de la població i això, en un moment tan complicat com el que vam viure durant el confinament obligatori de la primavera passada, va ser una injecció d’ànims i energia que necessitàvem i vam agrair”.



Una labor constant

Entre les funcions que duu a terme l’entitat en el seu dia a dia es troben totes aquelles relacionades amb la seua participació en els dispositius dissenyats pel Departament de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament d’Almussafes per a previndre possibles accidents en actes públics. Així mateix, també col·laboren en episodis d’emergències, com les inundacions que es van registrar a Almussafes durant el mes de novembre.



Inscripcions obertes

Protecció Civil d’Almussafes ha posat en marxa una campanya de captació per a animar a la població a unir-se a l’entitat. Les persones interessades poden presentar les seues sol·licituds fins al próxim divendres 30 d’abril a través de proteccioncivilalmussafes@gmail.com. Per a formar part de l’equip cal ser major d’edat, no patir malaltia que impedisca exercir les funcions assignades i la superació de les proves teoricopràctiques i d’una entrevista personal. Finalment, és indispensable no haver sigut jutjat amb sentència ferma.