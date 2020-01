Protecció Civil d’Almussafes recull aliments i joguets per a les persones necessitades

Connect on Linked in

Aprofitant el Nadal, l’agrupació ha posat en marxa una campanya solidària que s’ha saldat amb uns resultats molt positius



El regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, posa en relleu “el lliurament desinteressat de les persones voluntàries”, que assegura que “és total”



L’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d’Almussafes ha dut a terme aquest Nadal una campanya de recollida d’aliments i joguets per a les persones necessitades. Si en el Mercat de Nadal dels dies 22 i 23 de desembre els productes recollits van ser entregats al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de la localitat, en el cas de les aportacions realitzades per la ciutadania durant la fira d’oci familiar Miraquebé els donatius es van destinar a dues parròquies de la província.



D’una banda, els queviures es van donar a Càritas Almussafes per a poder atendre les demandes de menjar de les famílies sense recursos. El rector, D. Andrés Chornet, va ser l’encarregat de rebre i agrair aquesta ajuda. D’una altra, els joguets es van entregar en la parròquia Santa Teresa de Jesús de València. “El lliurament desinteressat de les persones voluntàries és total i durant el Nadal ho hem tornat a comprovar. Hem comptat amb la seua col·laboració per a aquestes campanyes, però també per a garantir la seguretat dels actes que hem desenvolupat durant aquestes festes”, destaca el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic.