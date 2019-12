Protecció Civil de Paiporta cumple 25 anys

Print This Post

Para conmemorar esta fecha tan señalada el próximo miércoles, 4 de diciembre, el Auditorio Municipal de Paiporta acogerá una gala de celebración

Protección Civil de Paiporta celebra sus 25 años en este 2019. Para conmemorar este cuarto de siglo de vida el próximo miércoles, 4 de diciembre, el Auditorio Municipal de Paiporta acogerá una gala de celebración en la que se reconocerá la labor de este cuerpo de voluntariado, así como se hará una especial mención a sus miembros más destacados y veteranos.

También como parte de la celebración de estos 25 años de vida, Protección Civil realizará diversas acciones y actividades a lo largo de la semana. Destaca la campaña de captación que se llevará a cabo por las diferentes plazas de Paiporta para ampliar con nuevo voluntariado las plazas del grupo.

“Los voluntarios y voluntarias que forman Protección Civil Paiporta realiza una gran labor y se esfuerzan al máximo en la gestión de los diferentes dispositivos de seguridad y montaje en todos los eventos, de índole muy variada, que se organizan en Paiporta. En el día a día del pueblo su trabajo también resulta fundamental, por ello este reconocimiento es más que merecido, y el próximo miércoles estaremos acompañándoles para mostrarles nuestro agradecimiento”, ha manifestado el regidor de Interior, Vicent Císcar.

Entre las labores habituales que realiza el grupo de voluntarios y voluntarias colaboran en el SEP (servicio de emergencias de Paiporta), se ocupan de los traslados en ambulancia de pacientes y personas con dependencia y trabajan en general por el bienestar de vecinos y vecinas.

La gala de celebración de su 25 aniversario tendrá lugar el día 4 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Auditorio Municipal de Paiporta. La asistencia está abierta a todo el mundo.

Protecció Civil de Paiporta cumpleix 25 anys

Per a commemorar aquesta data tan senyalada dimecres que ve, 4 de desembre, l’Auditori Municipal de Paiporta acollirà una gala de celebració

Protecció Civil de Paiporta celebra els seus 25 anys en aquest 2019. Per a commemorar aquest quart de segle de vida dimecres que ve, 4 de desembre, l’Auditori Municipal de Paiporta acollirà una gala de celebració en la qual es reconeixerà la labor d’aquest cos de voluntariat, així com es farà un especial esment als seus membres més destacats i veterans.

També com a part de la celebració d’aquests 25 anys de vida, Protecció Civil realitzarà diverses accions i activitats al llarg de la setmana. Destaca la campanya de captació que es durà a terme per les diferents places de Paiporta per a ampliar amb nou voluntariat les places del grup.

“Els voluntaris i voluntàries que formen Protecció Civil Paiporta realitza una gran labor i s’esforcen al màxim en la gestió dels diferents dispositius de seguretat i muntatge en tots els esdeveniments, d’índole molt variada, que s’organitzen a Paiporta. En el dia a dia del poble el seu treball també resulta fonamental, per això aquest reconeixement és més que merescut, i dimecres que ve estarem acompanyant-los per a mostrar-los el nostre agraïment”, ha manifestat el regidor d’Interior, Vicent Císcar.

Entre les labors habituals que realitza el grup de voluntaris i voluntàries col·laboren en el SEP (servei d’emergències de Paiporta), s’ocupen dels trasllats en ambulància de pacients i persones amb dependència i treballen en general pel benestar de veïns i veïnes.

La gala de celebració del seu 25 aniversari tindrà lloc el dia 4 de desembre, a les 19.30 hores, a l’Auditori Municipal de Paiporta. L’assistència està oberta a tot el món.