Protecció Civil de Torrent celebra el seu tradicional sopar anual

L’Agrupació de Protecció Civil de Torrent va celebrar divendres passat el seu tradicional sopar anual per a homenatjar els voluntaris i voluntàries per la gran ajuda i servei que realitzen de manera altruista i desinteressada. L’alcalde Jesús Ros, la regidora de l’Àrea de Gestió i Seguretat, Inma Amat, i representants de la corporació municipal van assistir a l’esdeveniment per a acompanyar i rendir un merescut reconeixement a tots els i les integrants de Protecció Civil que diàriament vetlen per la seguretat dels torrentinos i torrentinas.