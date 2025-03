Protecció Civil i Emergències manté fins al divendres l’alerta per ruixats molt forts i persistents a l’àrea mediterrània peninsular, Andalusia occidental i Canàries

Hui dimarts, les pluges més persistents s’esperen a la Comunitat Valenciana, concretament al nord d’Alacant i sud de València, estenent-se també al nord de la Comunitat des del final de la vesprada.

I demà dimecres, s’espera un nou augment de la inestabilitat al voltant de l’extrem sud-est peninsular.

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències manté fins al divendres l’alerta per ruixats molt forts i persistents a l’àrea mediterrània peninsular, Andalusia occidental i Canàries. El difícil pronòstic d’aquest tipus de fenòmens aconsella mantindre’s informat en la RAN (Xarxa d’Alerta Nacional) a la direcció web https://ran-vmap.proteccioncivil.es/ de la possible evolució dels canvis meteorològics.

Segons Aemet (Agència Estatal de Meteorologia), en els últims dies s’està produint un augment progressiu de la inestabilitat, amb predominança de vent moderat de l’est i nord-est, que aporta gran quantitat d’humitat a la Península i Balears, amb precipitacions generalitzades, localment fortes o molt fortes i persistents, que es mantindran fins al divendres i que previsiblement s’estendrà al cap de setmana, encara que amb incertesa sobre la intensitat.

Hui dimarts, les pluges més persistents s’esperen a la Comunitat Valenciana, concretament al nord d’Alacant i sud de València, estenent-se també al nord de la Comunitat des del final de la vesprada, on les precipitacions podran ser localment fortes o molt fortes, amb quantitats acumulades que superarien els 100 l/m2 en 12 hores. També s’esperen ruixats forts a les zones adjacents, principalment el sud-est de Terol i sud de Tarragona, així com a Andalusia occidental, on podrien anar acompanyats localment de tempestes.

Demà dimecres, s’espera un nou augment de la inestabilitat a l’extrem sud-est peninsular, amb ruixats forts o molt forts afectant l’est d’Albacete i les províncies d’Almeria i Múrcia. Es mantindrà la inestabilitat a Màlaga, Andalusia occidental i sobretot a la Comunitat Valenciana i sud de Tarragona, amb les majors quantitats en les províncies de València i Castelló, on s’espera que se superen els 100 l/m2 en 12 hores i 150 l/m2 en 24 hores. Encara que amb menors intensitats, també s’esperen precipitacions importants al sistema Central.

El dijous, aquestes precipitacions fortes i persistents podrien afectar també el nord del sistema Ibèric i l’extrem nord-est peninsular, amb acumulats al sud de Tarragona superant, com a Castelló i València, els 100 l/m2 en 12 hores. Amb això, en aquestes dues províncies es podrien superar els 400 l/m2 des del dilluns passat.

La inestabilitat continuarà a partir del divendres amb l’arribada d’una borrasca atlàntica. La informació actual, en un context d’incertesa creixent, apunta que les zones més afectades serien el nord-est peninsular, sistema Central, sud-oest peninsular, zona de l’Estret i Galícia, on les precipitacions tornarien a ser localment fortes i persistents. Encara que el divendres encara es produiran precipitacions fortes i/o persistents a Tarragona i Castelló, menys intenses a la resta de la Comunitat Valenciana, però que continuarien sumant-se a les registrades durant l’episodi.

També Canàries s’està veient afectada per precipitacions intenses, amb ruixats localment forts, en forma de neu a partir dels 2000 m. a Tenerife, encara que a partir del final del dia tendirien a perdre intensitat.

Davant d’aquests avisos, Protecció Civil recomana: