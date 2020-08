Protecció Civil i Emergències manté l’alerta per altes temperatures i risc d’incendis durant el cap de setmana

Print This Post

Sanitat manté activat el Pla Nacional d’Actuacions Preventives per Altes Temperatures per a reduir els seus efectes associats.

Més informació actualitzada en Protecció Civil, AEMET i Ministeri de Sanitat

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l’Interior, d’acord amb les prediccions de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), manté l’alerta per altes temperatures i risc d’incendis durant el cap de setmana en gran part de la Península i a les Illes Balears.

Les províncies previsiblement més afectades durant la jornada del dissabte seran Còrdova, Granada, Jaén, Osca, Terol, Saragossa, Lleida, Navarra, La Rioja i València.

El diumenge el risc afectarà especialment a Còrdova, Granada, Jaén, Sevilla, Múrcia, Saragossa, Ciudad Real, Toledo, Badajoz, Càceres, Madrid, Navarra i La Rioja.

Les altes temperatures poden afavorir els incendis forestals, per la qual cosa es recorda la necessitat d’extremar les precaucions per a evitar la seua aparició.

Recomanacions

Davant altes temperatures:

Limite l’exposició al sol.

Mantinga’s en lloc ben ventilat.



Ingerisca menjars lleugers i regulars, riques en aigua i sals minerals, com a fruites i hortalisses.

Bega sovint aigua o líquids.

Vista’s amb roba de colors clars, cobrint la major superfície de pell possible i el cap.

Evite exercicis físics prolongats en les hores centrals del dia.

Interesse’s per les persones majors i malaltes, i aquelles que visquen soles o aïllades.

Tinga en compte que les altes temperatures afavoreixen el risc d’incendis forestals.

Per a previndre incendis forestals:

Preste especial atenció a les normes de la Comunitat Autònoma sobre prevenció d’incendis i períodes autoritzats per a realitzar cremes de restolls.

Evite llançar cigarrets, fems i, especialment, botelles de vidre que fan efecte lupa amb el sol. Les negligències provoquen gran part d’incendis forestals.

Es prohibeix encendre focs o fogueres en la muntanya i terrenys pròxims.

Acampe només en zones autoritzades, ja que aquestes compten amb mesures de protecció enfront d’un possible incendi i és més fàcil l’evacuació.

Si descobreix el foc en el seu inici, avise al 112 immediatament.

En cas de veure’s sorprés per un incendi, evite penetrar en la muntanya o bosc. Vaja sempre per zones de gran visibilitat i lliures de combustible.

En cas d’emergència per incendi forestal, atenga sempre les indicacions de les autoritats competents.