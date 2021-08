Prudència i responsabilitat per celebrar les Festes Majors de Sueca

Print This Post

L’Ajuntament de Sueca recomana prudència i responsabilitat personal per a les Festes Majors del pròxim setembre

El compromís de fer unes Festes, per tractar de donar un respir a la població després de tants mesos difícils, té com a contraprestació la responsabilitat per part de la població de respectar totes les mesures de seguretat



La programació estarà dirigida a satisfer a tots els públics i totes les edats , musicals infantils i espectacles musicals i culturals dirigits als més majors

Després del 8 de setembre, festivitat de la Mare de Déu de Sales, patrona de la ciutat, les Festes Majors entren en la recta final que ens durà a la celebració del 60+1 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca al migdia del dimenge, 12 de setembre

Per part seua, l’alcalde, Dimas Vázquez, assegura que l’ajuntament ja està treballant de cara al 2022 amb la finalitat d’oferir una programació més completa per a totes les edats dins d’aqueixa ‘nova normalitat’ que esperem es complisca l’any vinent

I es mostra esperançat quan mostra la seua confiança que si tot va bé, gaudim ara de la programació de les festes majors de 2021