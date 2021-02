Psicòlegs de l’Hospital d’Alzira aconsellen no descurar la salut emocional dels xiquets durant la pandèmia

Connect on Linked in

La situació creada pel nou coronavirus ha frenat moltes de les experiències que formen part del creixement personal i social del xiquet

Reconéixer-los la seua capacitat d’adaptació, oferir-los informació veraç, compartir temps amb ells i disminuir el seu aïllament social, són algunes de les pautes a seguir

Professionals de la Unitat de Psicologia de la Salut de l’Hospital Universitari de la Ribera, aconsellen als pares no descurar la salut emocional dels xiquets durant el temps que dure la pandèmia de coronavirus.

Segons assenyalen aquests experts, la població infantil ha mostrat, en general, una admirable capacitat d’adaptació a la situació creada pel nou coronavirus i un alt compromís amb ella i amb la societat.

“La majoria dels xiquets ha integrat les mesures higièniques anticovid moltes vegades millor que els adults, mantenint les màscares ben posades, així com contemplant la correcta rentada de mans i la distància social. De fet, són ells els que, a vegades, recorden als seus pares aquestes mesures i pregunten per què hi ha persones que no ho fan”, ha assenyalat Mónica Portillo, psicòloga clínica de l’Hospital d’Alzira.

No obstant això, “malgrat l’aparent facilitat amb la qual han interioritzat els canvis, als xiquets els costa el mateix que als adults fer-ho i, per tant, cal no oblidar valorar-los l’esforç i reconéixer-los el difícil que la situació és també per a ells”.

Així, els xiquets es troben en un moment evolutiu “més actiu” que el dels adults, en el qual es produeixen més canvis, i viuen experiències més variades, que els ofereixen la possibilitat de desenvolupar recursos personals, habilitats interpersonals i desenvolupament de diferents rols vinculats a aqueixes situacions. No obstant això, la pandèmia ha frenat moltes d’aquestes experiències, que formen part del seu creixement personal i social.

“Ells també estan vivint grans canvis en les seues dinàmiques de vida i restriccions que afecten la seua vida escolar, familiar i social”, ha assenyalat Portillo, qui ha afegit que “és fonamental, per tant, poder acompanyar-los de la millor manera possible en aquest procés i ajudar-los en moments difícils”.

De fet, els experts assenyalen que, davant la situació actual, alguns xiquets poden mostrar-se irritats, amb certa hiperactivitat i, fins i tot, presentar dificultats per a dormir, més enutjos, tristesa i plor en alguns moments. “Són signes que no han de ser patològics sinó formes que l’organisme troba per a adaptar-se a la situació, però als quals cal parar atenció; també cal fer-ho amb aquells xiquets que es mostren com si no passara gens diferent”.

En aquest sentit, la Unitat de Psicologia de la Salut de l’Hospital de la Ribera aconsella als pares practicar amb els xiquets una comunicació positiva, “de manera que els menors puguen expressar sentiments com la por, l’aclaparament o l’avorriment, sense que siguen recriminats per ells. És l’oportunitat per a ajudar-los a entendre per què els passa i, fins i tot, per a reconéixer que als adults també els ocorre”, ha afirmat Portillo.

Igualment, s’aconsella donar informació veraç als xiquets, adequada a la seua edat, perquè entenguen el moment que s’està vivint i les raons de les mesures que es van adoptant, integrant-les com una cosa necessària i no sols per les conseqüències punitives que puga tindre el no seguir-les.

“També és necessari compartir activitats amb ells”, ha assenyalat Portillo, qui ha aconsellat que s’evite l’abús de les noves tecnologies, ja que el seu ús inadequat pot tindre efectes nocius en la salut mental dels menors, amb símptomes com la irritabilitat o l’alteració dels patrons del somni.

En aquest mateix sentit, s’aconsella disminuir l’aïllament social de la població infantil, mantenint el contacte amb familiars i amics, a través de mitjans de comunicació que eviten la trobada física, “sempre de forma supervisada pels pares i amb un temps màxim d’ús”.

Oferir-los afecte i parlar-los del futur i d’experiències per a viure en aquest moment, reals i possibles, són unes altres de les recomanacions que ofereixen els especialistes de la Unitat de Psicologia de la Salut de l’Hospital d’Alzira, que conclouen que “s’ha d’evitar el càstig físic i emocional del xiquet, substituint-lo per altres estratègies que l’ajuden a aprendre i a reflexionar”.