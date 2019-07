Psoe i Compromís copien a la Ribera Alta el model desfase en sous i alts càrrecs del Botànic. Les localitats de la Ribera Alta governades per socialistes i nacionalistes suposaran un cost de més de 1,3 milions.

Connect on Linked in

Durant aquest mes s’està procedint a l’articulació territorial mitjançant la realització dels plens d’organització municipal en totes les localitats de la Ribera Alta seguint totes el mateix patró del Consell, un organigrama elevat en costos i en personal amb una estructura de 137 responsables polítics i alts càrrecs amb 116 assessors, la qual cosa representarà un cost per a tots els valencians d’uns 13,6 milions d’euros, a pesar que s’establira en 2015 un límit de 74 assessors, acord que han obviat per a la formació del nou Govern Valencià.



A la comarca de la Ribera Alta s’està produint un canvi de criteri en el disseny dels organigrames municipals, que segons indiquen Psoe i Compromis ve motivat per l’experiència adquirida en la gestió, encara que la composició de personal amb dedicació exclusiva o parcial i personal de confiança aquest dins de la legalitat èticament no podem admetre que la seua actuació siga pitjor que el que ha sigut la seua font de crítiques, els sous, fent gala de la hipocresia dels governs autodenominats “progressistes” i de la seua doble vara de mesurar.



En algunes de les localitats de la comarca, els sous dels alcaldes marquen diferències, l’alcalde de Carcaixent és el millor pagat de la Ribera Alta amb 47.075 euros/any seguit de l’alcaldessa d’Algemesí amb 46.000 euros/any, Carlet amb 43.193,02 euros/any, L’Alcudia amb 43,000 euros/any, Alberic amb 42.000 euros/any i Alzira amb 35.143.50 euros/any, la qual cosa representa un cost anual a la comarca de 256.411,52 euros, a més dels 19 assessors amb un cost de 423.606,40 euros/any, juntament amb els 31 Regidors en dedicació parcial o exclusiva amb un cost anual de 699.424,22 euros.



El cost anual d’aquestes localitats ascendeix a més de 1,3 milions d’euros a l’any, la qual cosa significa un cost important per a la nostra comarca i que xoca amb la falta d’implicació en la gestió municipal ja que en l’última legislatura aquests governs s’han caracteritzat per la pèrdua de substancioses subvencions en poblacions com Alfarp i Algemesí. No és aquesta la imatge d’excel·lència que volem per a la Ribera Alta ja que no assegura un retorn positiu en inversions a la comarca.



Els populars de la comarca de la Ribera Alta no critiquem la quantia dels salaris o el número de personal de confiança ja que la llei permet aqueixes xifres però si la falta de coherència i criteri per fer allò que han criticat durament, recordem la campanya realitzada de “ser alcalde és un honor no un negoci” i que durant les seues campanyes electorals s’han dedicat a amagar les seues vertaderes intencions enganyant deliberadament als ciutadans.