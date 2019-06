PSOE i EU d’Algemesí pacten un acord amb Ciudadanos i deixen fora del govern A + Compromís

+ Compromís continua apostant per un govern tripartit progressista a Algemesí i reitera la seua proposta de diàleg i negociació

Després de dies de reunions i negociacions, quan ja pareixia que tot estava encarrilat i que + Compromís podia entrar en la coalició de govern de l’Ajuntament d’Algemesí, PSOE i EU han decidit, sorprenentment, deixar-nos fora. L’alcaldessa, Marta Trenzano, va convocar a +Compromís, per a comunicar-los que ens excloïen de la Junta de Govern, formada per PSOE i EU, i que preferien governar amb deu regidors (8+2). No obstant això, ens oferien tres regidories (Esports, Mobilitat i Cooperació), en comptes de les sis que ens van proposar la setmana passada. Què ha passat en aquests dies? Com han pogut passar d’oferir-nos sis àrees i un regidor i mig alliberat a només tres regidories, la meitat que EU?

La resposta està clara, PSOE i EU prefereixen el suport de Ciudadanos, que gestionarà, suposadament, Urbanisme i Turisme la pròxima legislatura. Prompte sabrem a canvi de què.

D’altra banda, + Compromís nega rotundament els arguments del PSOE per a justificar el seu acord amb Ciudadanos: mai s’ha posat cap línia roja en les negociacions, la vicealcaldia i l’organització en tres àrees eren propostes damunt la taula, no condicions innegociables per a formar part del govern local. Lorena Calatayud ha mostrat la seua sorpresa per la situació “no ens ho esperàvem, la setmana passada vam deixar les negociacions molt avançades i només faltava distribuir les regidories corresponents entre els tres partits. I ahir ens diuen que no compten amb nosaltres per a formar govern però que si volem podem donar-los suport des de fora. I al mateix temps ens assabentem que ja tenien un acord signat amb Ciudadanos, el partit de Toni Cantó que pacta ací i allà amb l’extrema dreta de Vox. Resulta que s’havien estat reunint amb ells a la nostra esquena, alhora que deien a la premsa que volien un Ajuntament d’esquerres. És una contradicció molt gran, no se com Marta Trenzano i Pere Blanco podran explicar a la gent el seu pacte amb la dreta. Supose que per això ens volen responsabilitzar amb l’argument de les exigències i les línies roges, que mai han existit. Saben que si no hi ha govern progressista no és per nosaltres, que hem demostrat per escrit la nostra intenció de sumar-nos al pacte, sinó per ells”.

No obstant això, + Compromís reitera la seua voluntat de formar un govern fort d’esquerres i progressista en l’Ajuntament d’Algemesí i el seu compromís en treballar pel poble, sempre per davant dels interessos partidistes i personals.