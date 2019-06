PSPV no es presenta a la reunió acordada amb Compromís per Paiporta

Connect on Linked in

La reunió prevista per a negociar el futur govern progressista de Paiporta, que havia de tindre lloc esta vesprada, no s’ha celebrat perquè el partit socialista han telefonat cinc minuts abans de l’hora acordada per avisar que no acudiria a la cita.



Segons han assenyalat des del PSPV no estan d’acord amb l’esborrany que Compromís ha enviat per poder preparar la reunió, i en compte de proposar canvis o indicar els punts en els quals s’hauria de continuar treballant per modificar-la, han decidit no presentar-se a la reunió.



En última instància, han proposat una nova reunió per al divendres, a 24 hores de la investidura. Des de Compromís per Paiporta es considera que ja no hi ha garanties que la trobada es produïsca ni que amb tampoc marge de temps es puga arribar a cap acord.



La proposta consta d’un preàmbul amb 5 línies programàtiques bàsiques:

Polítiques Socials i per a la Igualtat

Participació Ciutadana i Transparència

Polítiques de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació

Impuls de l’Urbanisme Sostenible

Millora de la Mobilitat i l’Espai Públic.



I una reformulació de l’organització de l’Ajuntament en 10 àrees que té com a objectiu repartir les responsabilitats de govern i garantir que els dos partits de la coalició tinguen competències similars.



Des de Compromís per Paiporta s’entén que és molt difícil arribar a cap acord si no se sap què vol el partit socialista. La millor manera de treballar per Paiporta no és forçar una trobada sense cap garantia amb només un dia de marge.



Les persones que hem estat triades pel poble tenim el deure d’actuar amb responsabilitat i posar per davant a les persones.