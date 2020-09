Publicades les bases a Burjassot per a la creació d’una borsa d’ocupació en Cemef per a netejadores i netejadors

Connect on Linked in

En el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot, http://transparencia.burjassot.org/, es poden consultar ja les bases per a formar part de la Borsa d’Ocupació per a la categoria de netejadores i netejadors que es crearà des de Cemef, l’empresa pública de l’Ajuntament de Burjassot.

Així, les persones interessades a formar part de la citada bossa, tenen deu dies hàbils, a comptar des del següent a la data de publicació de la convocatòria (ahir, 4-9-2020), per a presentar les seues sol·licituds. Aquestes sol·licituds han de presentar-se, per correu electrònic, a gestiorrhh@cemef.com, adjuntant la documentació requerida en les bases en format pdf, preferiblement en un sol document, i indicant en l’assumpte del correu “Neteja (Ref. CEMEF01/20). També pot entregar-se per correu certificat, dirigit a Gestió RH Cemef, SLU-MP, amb la referència Neteja (Ref. Cemef01/20) o bé. La data d’inici per a presentar sol·licituds és el dilluns 7 de setembre i el termini acaba el divendres 18 de setembre.

En el cas de no poder presentar les sol·licituds i la documentació ni per correu electrònic ni per correu certificat, es podrà realitzar de manera presencial prèvia petició de cita telefònica, telefonant al 96 316 02 50, per a lliurament de la documentació, sempre dins del termini establit en les bases i en horari, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores per Registre d’Entrada en Cemef, en la c/ Verge dels Desemparats, 26.

En les bases s’estipulen els requisits que han de complir els interessats i les interessades a formar part de la Borsa d’Ocupació, les funcions a desenvolupar en el lloc, la titulació requerida i la documentació que cal aportar per a formar part del procés de selecció. Les proves de valoració consistiran en una valoració curricular i de l’experiència dels candidats i les candidates i una entrevista personal.

“Continuem treballant, en aquest cas des de Cemef, l’empresa pública dependent de l’Ajuntament, per a crear llocs de treball en el municipi i que els nostres veïns i les nostres veïnes tinguen la possibilitat de desenvolupar la seua vida laboral sense necessitat d’eixir de Burjassot. Aquesta nova borsa d’ocupació es crearà amb l’objectiu de cobrir les necessitats de Cemef des del servei de neteja, les labors de la qual es desenvolupen en les instal·lacions municipals”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

La creació d’aquesta borsa d’ocupació s’uneix a les que ja s’han posat en marxa al llarg d’enguany i que s’emmarquen dins “de les mesures que estem adoptant per a continuar posant en marxa accions que ajuden a pal·liar la crisi que la Covid-19 està generant. A l’agost, 22 persones entraven a treballar en la Brigada Municipal d’Obres, dins de Pla d’Ocupació que hem elaborat i que continuarem desenvolupant el que resta d’any i, ara, posem en marxa aquest nou procés selectiu per a crear una nova Borsa de Treball”.