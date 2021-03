Publicades les bases de la segona convocatòria d’ajudes del Pla Resistir dirigides als sectors de la Festa i Oci a Alzira

Connect on Linked in

Es podran demanar de l’1 al 20 d’abril

La Junta de Govern Local ha aprovat hui les bases de la segona convocatòria d’ajudes del Pla Resistir a l’àmbit municipal. Esta nova convocatòria, que comptarà amb vora 400.000 euros de pressupost, està orientada al sectors de la festa i l’oci.

En concret els sectors de la indumentària, pirotècnia, artistes fallers, tintoreries, atraccions i parades de fira ambulant, floristeries, taxistes i fotògrafs, podran sol·licitar les ajudes a la seu electrònica municipal a partir del dia 1 d’abril i fins al 20 d’abril de 2021.

Tot i que estos sectors, inicialment, no estaven reconeguts per a rebre les ajudes de la primera fase, el mateix decret, aprovat per la Generalitat, contemplava la possibilitat de destinar el romanent a una nova convocatòria, per tal d’ajudar a altres sectors que també s’han vist afectats per la pandèmia. En este sentit, l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, ha assegurat que des de l’Ajuntament d’Alzira es continua treballant, per tal de minimitzar els efectes econòmics negatius que la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

“Hem treballat en estes bases per a poder ampliar les ajudes a altres sectors afectats i continuem amb el compromís i la promesa de donar una ràpida resposta a les sol·licituds. Recordem que en només un mes ja s’ha fet efectiu el pagament de la primera fase, per tal de que els nostres negocis puguen rebre esta ajuda tan prompte com siga possible”.

Com en la primera convocatòria, recordem que estes subvencions impliquen una quantitat fixa de 2.000 euros per a cada persona autònoma i 200 euros per treballador o treballadora en el cas de les microempreses.

