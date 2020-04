Publicades les bases de les ajudes municipals directes a pimes, autònoms i comerços locals afectats pel COVID-19 de l’Ajuntament de Torrent

Connect on Linked in

La subvenció pot sol·licitar-se a través de la web municipal a partir de demà 28 d’abril i fins al pròxim 26 de maig

El BOP ha publicat aquest matí les ajudes municipals directes a pimes, autònoms i comerços locals afectats per la crisi del COVID-19 convocades per l’Ajuntament de Torrent amb l’objectiu de minimitzar els efectes econòmics negatius derivats per la situació d’estat d’alarma. Aquestes subvencions, que estan incloses en el primer paquet de mesures del Pla de Xoc contra el COVID-19 i que compten amb un pressupost total de 900.000 €, poden sol·licitar-se de manera telemàtica a través de la web municipal, amb o sense signatura digital, a partir de demà 28 d’abril i fins al pròxim 26 de maig, aportant tant la presentació de la sol·licitud com la documentació requerida.

Així, per a promoure la recuperació econòmica a la ciutat, la prestació ascendirà a 700 euros per als beneficiaris que desenvolupen activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquestes ajudes a través d’un local en règim d’arrendament. D’altra banda, hi haurà una subvenció de 350 euros per a la resta de beneficiaris que desenvolupen activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquestes assistències i no siga mitjançant un local en règim d’arrendament; sempre que en tots dos casos les despeses objecte de subvenció aconseguisquen aquesta quantitat.



D’aquesta forma, els torrentinos i torrentinas que desenvolupen activitat comercial minorista i que reunisquen els requisits indicats en els criteris reguladors rebran un suport per a fer front a les despeses econòmiques que han de continuar realitzant durant el període de l’estat d’alarma relacionats amb la gestió ordinària de la seua activitat. Per a conéixer les bases i tota la informació referent, així com sol·licitar les a ajudes municipals directes a pimes, autònoms i comerços locals afectats pel COVID – 19 pot consultar-se en www.torrent.es/covid19 o el següent enllaç: https://bit.ly/2y5usox.

A més, per a resoldre tots els dubtes i preguntes de les persones interessades, el consistori ha habilitat un formulari electrònic per a donar resposta de manera individual i personalitzada: https://bit.ly/consulta_ajudes_covid19

Tasques de desinfecció

Durant tot el cap de setmana, l’Ajuntament de Torrent ha estat fent intenses tasques de desinfecció d’aquells per a arribar a tots els carrers, parcs i espais públics de la ciutat, posant l’accent principalment en les zones per les quals des d’ahir podien passejar els xiquets i xiquetes de fins a 14 anys. Igualment, el servei de manteniment de parcs va fer un reforç dels precintes dels parcs per a evitar l’acostament als mateixos i també va desinfectar tots els jocs. Aquestes mesures de neteja continuen diàriament en tot el terme municipal per a evitar la propagació del coronavirus i protegir la salut dels torrentinos i torrentinas.