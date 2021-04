Publicades les bases per a les ajudes en matèria de festes a Burjassot per a l’exercici de 2021

Print This Post

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat la convocatòria d’ajudes en matèria de festes per a l’exercici de 2021. La convocatòria ha sigut aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el passat 19 d’abril. Les bases de la convocatòria estan disponibles per a la seua consulta en el Portal de Transparència.

L’objecte de les convocatòria és regular el procediment de concessió de les ajudes econòmiques, mitjançant règim de concurrència competitiva, a les entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular, per a la realització de programes, projectes o activitats que s’hagen desenvolupat o es vagen a desenvolupar durant l’exercici 2021, i que fomenten la participació activa de la ciutadania.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les entitats ciutadanes festives l’activitat principal de les quals siga l’organització d’actes festius de caràcter singular, tradicional o popular i que reunisquen una sèrie de requisits com estar inscrites en el Registre Municipal d’Associacions; no tindre partida nominativa en el Pressupost Municipal o conveni signat amb l’Ajuntament de Burjassot o que incloga obligacions econòmiques; no perseguir fins lucratius ni dependre econòmicament o institucionalment d’entitats lucratives i estar al corrent d’obligacions amb la hisenda municipal.

La sol·licituds, dirigides al *Sr Alcalde-President, s’hauran de presentar en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Burjassot, per mitjans electrònics, a través de la Seu Electrònica. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir del següent a la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Les sol·licituds es presentaran amb la instància específica i amb tota la documentació requerida, que es pot consultar en les bases de la convocatòria.