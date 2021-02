Puig afirma que flexibilitzarà les restriccions al març si segueix la millora en l’evolució de la pandèmia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestat que el seu govern flexibilitzarà les restriccions per la covid-19 a partir de l’1 de març si continua la millora en l’evolució de la pandèmia sense perdre l’horitzó per a no donar passos arrere en una desescalada.

La Comunitat Valenciana manté en l’actualitat el tancament total de l’hostaleria, el tancament dels comerços no essencials a les 18 hores, i el tancament perimetral de les grans ciutats en els caps de setmana.

La setmana pròxima s’analitzaran les dades epidemiològiques i s’adoptarà una decisió respecte a flexibilitzar alguna restricció a partir de la següent. De fet, ja s’ha constituït una taula de treball amb els representants del sector d’hostaleria i de l’oci per a analitzar la situació i avaluar la presa de decisions segons vagen millorant els indicadors epidemiològics d’aquesta tercera ona de la pandèmia de coronavirus. El dimarts 23 de febrer es tornarà a reunir esta taula de treball.

Segons Puig, la Comunitat Valenciana es troba en progressió positiva, en referència als valors dels últims dies que indiquen una clara desacceleració de la incidència acumulada per cada 100.000 habitants, el nombre de contagis i la pressió hospitalària, encara que va insistir que, la pressió en les UCI continua sent important.

La voluntat, cooperació i corresponsabilitat de la societat és fonamental per a guanyar esta batalla.