Puig anucia que es contractaran 6500 sanitaris en estiu

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat en les Corts que durant el mes de juny, que serà “clau” en el procés de vacunació, s’administraran 1,3 milions de dosis, la qual cosa farà possible que almenys el 55 % de la població valenciana que s’ha de vacunar tinga ja, com a mínim, la primera pauta inoculada i que prop del 30 % estiga completament immunitzada



Puig ha indicat en la sessió de control que el Sistema Sanitari valencià ha tingut la capacitat d’assumir el repte de la vacunació massiva, com es reflecteix també en el fet que,que fins ara, més d’1,7 milions de valencians i valencianes hagen rebut almenys una dosi



El president ha anunciat també 6.500 noves contractacions de reforç del personal sanitari per a aquest estiu, que aniran fonamentalment dirigides a Atenció Primària i Urgències de les zones turístiques i al pla de vacances. Paral·lelament, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública renovarà 6.050 contractes de reforç COVID fins al 31 de desembre, amb una inversió de 140 milions d’euros



La inversió total de Sanitat per a activar el pla de vacances i el pla de reforços d’estiu ascendeix a 64 milions d’euros